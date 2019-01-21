Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Джано, возможно, лучшая «десятка» чемпионата»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из команды полузащитников Александра Самедова и Джано Ананидзе.

    – Из команды ушли Самедов и Джано Ананидзе. Ваша реакция, вы ведь близко общались?

    – Расстроился. С Джано и Александром проводили много времени, и не только на базе и на поле. Не скрою, для меня это обидно. Когда я пришел в «Спартак», именно Джано встретил меня, был моим, так скажем, опекуном. Принял, все показал, рассказал, влил в коллектив. Мы как раз пришли вместе с Самедовым, и с ним сложились великолепные отношения, мы дружим. С пониманием отнесся к решению штаба, это футбольная жизнь, у всех придет время, когда придется уйти и проститься, но все равно обидно. Мы каждый день на связи. Главное, чтобы были здоровы, играли. А Джано я жду летом здесь – сто процентов.

    – Ну вот аренда в «Ростов» ему на пользу пошла.

    – Был такой период, но мне кажется, что он еще может принести большую пользу «Спартаку».

    – Почему?

    – Футбол, который пропагандирует Георгич, создан для Джано. Пас, черпачки, забегания. В России он умеет это чуть ли не лучше всех. Возможно, лучшая «десятка» чемпионата… Это мое мнение. Что ж, сейчас аренда, но так бывает в футболе. Повторю – летом жду Джано обратно. Даже на базе буду стараться, чтоб никто в его номер не заселился. У нас сдвоенные комнаты, буду все видеть.

    • Самедов и Ананидзе продолжат карьеру в «Крыльях Советов».
    • Первый подписал контракт с самарским клубом на правах свободного агента, а второй ушел в аренду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 января 2019, 08:04

      Прав на все 100%.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 января 2019, 00:22

      За что же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то,
      что хвалит он кукушку!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 23:05

      Постоянные травмы не дают ему повышать свой уровень. А так игрок одаренный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 21 января 2019, 21:54

      10ка чемпионата (нет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 21 января 2019, 20:19

      лучшая 10 ка запаса)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 января 2019, 19:58

      Мы с этим парнем про одного и того же Ананидзе думаем!!!???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 января 2019, 19:47

      Ну да лучшая десятка чемпионата, которая не способна пробиться в основу своей команды за нннн количество проведенных лет в ней, а так он лучший хрустальный лавочник чемпионата, да и у вас в Спартаке все лучше, только почему то не можете обыграть 2й состав Вильярреала

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11