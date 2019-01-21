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    Кононов – о Кубке «Матч Премьер»: «Говорить о полноценной ставке на результат не приходится, но победить хочется всегда»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о предстоящем старте своей команды в Кубке «Матч Премьер».

    — Спасибо организаторам. Хорошо бы, чтобы такие турниры проходили в будущем не только в Катаре, но и на российских стадионах.

    — Команды тренируются здесь на соседних полях. Это не смущает?

    — Это рабочий процесс, так часто бывает. Все в любом случае смотрят в первую очередь на свои команды.

    — Ставите ли вы перед «Спартаком» задачу победить в турнире?

    — Это второй сбор, идет увеличение нагрузок, каждый игрок получит определенное игровое время: кто-то — 45 минут, кто-то — 60 и так далее, поэтому говорить о полноценной ставке на результат не приходится. Но игра есть игра: победить хочется всегда.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    21.01.2019 19:06
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