Кононов – о Кубке «Матч Премьер»: «Говорить о полноценной ставке на результат не приходится, но победить хочется всегда»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о предстоящем старте своей команды в Кубке «Матч Премьер».

— Спасибо организаторам. Хорошо бы, чтобы такие турниры проходили в будущем не только в Катаре, но и на российских стадионах.

— Команды тренируются здесь на соседних полях. Это не смущает?

— Это рабочий процесс, так часто бывает. Все в любом случае смотрят в первую очередь на свои команды.

— Ставите ли вы перед «Спартаком» задачу победить в турнире?

— Это второй сбор, идет увеличение нагрузок, каждый игрок получит определенное игровое время: кто-то — 45 минут, кто-то — 60 и так далее, поэтому говорить о полноценной ставке на результат не приходится. Но игра есть игра: победить хочется всегда.