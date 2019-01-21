Кононов: «Глушаков тренируется в общей группе. Планируем, что увидим его в игре с «Ростовом»

А на что там смотреть? Два года назад еще было на что, а сейчас.. одни слезы.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья капитана команды Дениса Глушакова.
15 января полузащитник пропустил тренировку москвичей из-за мышечной усталости.
«Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планируем, что мы сегодня его увидим», – сказал Кононов.
- Сегодня состоится стартовая встреча Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Ростовом». Начало – в 20:00 по московскому времени.
- В турнире, кроме красно-белых и желто-синих, сыграют «Зенит» и «Локомотив».
- Кубок «Матч Премьер» пройдет в столице Катара Дохе с 21-го по 29 января.