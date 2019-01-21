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    Кононов: «Глушаков тренируется в общей группе. Планируем, что увидим его в игре с «Ростовом»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья капитана команды Дениса Глушакова.

    15 января полузащитник пропустил тренировку москвичей из-за мышечной усталости.

    «Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планируем, что мы сегодня его увидим», – сказал Кононов.

    • Сегодня состоится стартовая встреча Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Ростовом». Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • В турнире, кроме красно-белых и желто-синих, сыграют «Зенит» и «Локомотив».
    • Кубок «Матч Премьер» пройдет в столице Катара Дохе с 21-го по 29 января.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2019 16:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 января 2019, 18:04

      А на что там смотреть? Два года назад еще было на что, а сейчас.. одни слезы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 21 января 2019, 18:45

      Зачем заранее на минорный лад настраиваться?
      Это всего-то будет тренировочная игра.
      Вот и посмотрим, как игра команды перестроилась.
      Игра Глушакова в том числе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 21 января 2019, 19:45

      Я имел ввиду только Глушакова ) В команду нашу верю.

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      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 21 января 2019, 19:56

      А Глушаков - часть команды.
      Её капитан.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 января 2019, 17:29

      А нельзя как-нибудь что бы не видеть его в составе!???

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