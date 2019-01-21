Кононов: «Глушаков тренируется в общей группе. Планируем, что увидим его в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья капитана команды Дениса Глушакова.

15 января полузащитник пропустил тренировку москвичей из-за мышечной усталости.

«Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планируем, что мы сегодня его увидим», – сказал Кононов.