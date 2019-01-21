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    Еременко не сыграет со «Спартаком» в стартовой встрече Кубка «Матч Премьер»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не примет участия в стартовой встрече Кубка «Матч Премьер» со «Спартаком», сообщил главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Специалист подчеркнул, что команда на ставит перед собой целью победу в турнире.

    «Условия, предоставленные организаторами, хорошие. И поля, и тренажeрный зал хорошие. Самое главное, чтобы не было травм у всех команд. Думаю, будет интересно. Будем следить за ходом турнира.

    Получит ли Ерeменко шанс сыграть со «Спартаком»? Нет. Абсолютно точно. Он с 4 ноября не играл. С 18 по 21 января работал с нами, но этого мало. Выйти он, конечно, может, но есть риск получить травму. Поэтому нет. Возможно, выйдет в игре 25 января.

    Ставят ли команды задачу победить в турнире? Мы – не ставим. Это даже не контрольные матчи, не товарищеские, а тренировочные. Все футболисты будут играть по 45 минут. Какие задачи могут ставиться?» – сказал Карпин.

    • Игра «Спартак» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.
    • В первой половине сезона Еременко выступал за красно-белых.
    • Кубок «Матч Премьер» пройдет в столице Катара Дохе с 21 по 29 января. Так же в нем примут участие «Локомотив» и «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2019 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 января 2019, 18:02

      Взялся за гуж, не говори что не дюж. Зачем тогда Ростов согласился играть в турнире? Вы же спортсмены, ваше предназначение - Побеждать. И только с такой целью надо выходить на поле.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 января 2019, 17:37

      "Это даже не контрольные матчи, не товарищеские, а тренировочные"

      Организаторы турнира обидятся и попросят Валеру больше так не говорить:) а то обесценил совсем турнир такими словами, всё таки там даже призовой фонд есть))

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