Еременко не сыграет со «Спартаком» в стартовой встрече Кубка «Матч Премьер»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не примет участия в стартовой встрече Кубка «Матч Премьер» со «Спартаком», сообщил главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Специалист подчеркнул, что команда на ставит перед собой целью победу в турнире.

«Условия, предоставленные организаторами, хорошие. И поля, и тренажeрный зал хорошие. Самое главное, чтобы не было травм у всех команд. Думаю, будет интересно. Будем следить за ходом турнира.

Получит ли Ерeменко шанс сыграть со «Спартаком»? Нет. Абсолютно точно. Он с 4 ноября не играл. С 18 по 21 января работал с нами, но этого мало. Выйти он, конечно, может, но есть риск получить травму. Поэтому нет. Возможно, выйдет в игре 25 января.

Ставят ли команды задачу победить в турнире? Мы – не ставим. Это даже не контрольные матчи, не товарищеские, а тренировочные. Все футболисты будут играть по 45 минут. Какие задачи могут ставиться?» – сказал Карпин.