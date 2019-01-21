Мостовой: «Уже говорят, что у Головина команда плохая. А он хороший, что ли?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «Зениту» не нужны новые игроки, и высказал мнение по поводу полузащитника «Монако» и Александра Головина.

– Нужны ли новички «Зениту»? У них игроков на три состава, вы чего. Не нужны.

– Леандро Паредес мог бы играть в «Челси» и ПСЖ, куда его отправляют?

– Паредес? Не знаю. Сейчас же всем руководят агенты. За сколько его хотят продать?

– За 35-40 миллионов евро. Это версия СМИ. Стоит он таких денег?

– Хороший игрок. Но за такие деньги... Я помню, лет пятнадцать назад купили за 30 миллионов Серхио Рамоса, одного из лучших защитников мира на тот момент. Это казалось сумасшествием. Сейчас Неймара купили за 220 миллионов. Ну и чего? Поэтому что говорить…

– А Дзюба может играть в «Эвертоне»?

– Я не хочу переходить на персоналии. Если есть предложение – пожалуйста, переходите, играйте! Что об этом лишний раз говорить? Может – не может… У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли. Правильно?