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    Мостовой: «Уже говорят, что у Головина команда плохая. А он хороший, что ли?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «Зениту» не нужны новые игроки, и высказал мнение по поводу полузащитника «Монако» и Александра Головина.

    – Нужны ли новички «Зениту»? У них игроков на три состава, вы чего. Не нужны.

    – Леандро Паредес мог бы играть в «Челси» и ПСЖ, куда его отправляют?

    – Паредес? Не знаю. Сейчас же всем руководят агенты. За сколько его хотят продать?

    – За 35-40 миллионов евро. Это версия СМИ. Стоит он таких денег?

    – Хороший игрок. Но за такие деньги... Я помню, лет пятнадцать назад купили за 30 миллионов Серхио Рамоса, одного из лучших защитников мира на тот момент. Это казалось сумасшествием. Сейчас Неймара купили за 220 миллионов. Ну и чего? Поэтому что говорить…

    – А Дзюба может играть в «Эвертоне»?

    – Я не хочу переходить на персоналии. Если есть предложение – пожалуйста, переходите, играйте! Что об этом лишний раз говорить? Может – не может… У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли. Правильно?

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 16 матчей и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    21.01.2019 13:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 21 января 2019, 19:44

      Проблемы в Монако не только в Головине и т.д. Там вообще большие проблемы с подбором игроков и конечноже в тренере . При всем уважении к Анри, но как тренер рановато ему такой проект доверять . Тренер нужен . Грамотный,стратег .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 21 января 2019, 17:07

      30.000000 И ноль голов.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 января 2019, 16:51

      Ну вот и грязная свинья-Мостовой вылезла из свинарника.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 21 января 2019, 16:07

      Вот ты можешь только всякую хрень нести... Потому что Лузер ты по жизни!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 21 января 2019, 15:36

      Головин и 10-ти % не стоит от того как его распиарили в СМИ по заказу скорее всего. Посмотрите его статистику..., многие защитники результативнее. Мостовой еще мягко про него сказал. Монако или Челси неважно, результат был бы один, как есть. В Монако он хоть в основе выходит.

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 января 2019, 15:08

      с похмелья интервью давал...

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 января 2019, 14:27

      Ну говорить, что точно плохой - рано..вся карьера впереди. парню не повезло конечно, что перешёл в кризисную команду..
      Мостовой считает, что у него супер карьера была? По мировым меркам средняя обычная карьера..

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 января 2019, 14:06

      ублю док свиной ты то кто по жизни -подайте христа ради похмелиться не на что ,поросячий сайт не даст сдохнуть а жаль

      3
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 > giluxa1963 21 января 2019, 16:02

      ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ БАКЛАН ТУПОРЫЛЫЙ

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 21 января 2019, 14:03

      Один в поле не воин!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba 21 января 2019, 13:41

      Утырок мясной, иди проспись. Перестань бухать и трезво смотри на мир, твоё время ушло такими словами ты к себе внимания не вернёшь. Утырок. Саня на данный момент лучший в команде. Не признают это только недалёкие мясные и бомжи

      5
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