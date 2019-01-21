Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить Ивановичу от 6 до 8 миллионов в год

бранислав не раздумывай беги туда.
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович привлек внимание команд из Саудовской Аравии, Катара и Китая.
По информации Blic Sport, клубы из Саудовской Аравии готовы предложить сербу зарплату в размере от 6 до 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить с футболистом контракт на год. Текущее соглашение игрока, которому в феврале исполнится 35 лет, истекает в конце сезона.
- Иванович перешел в петербургский клуб из «Челси» в начале 2017 года.
- В этом сезоне защитник провел за «Зенит» 26 матчей и сделал одну результативную передачу.