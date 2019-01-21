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    Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить Ивановичу от 6 до 8 миллионов в год

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович привлек внимание команд из Саудовской Аравии, Катара и Китая.

    По информации Blic Sport, клубы из Саудовской Аравии готовы предложить сербу зарплату в размере от 6 до 8 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить с футболистом контракт на год. Текущее соглашение игрока, которому в феврале исполнится 35 лет, истекает в конце сезона.

    • Иванович перешел в петербургский клуб из «Челси» в начале 2017 года.
    • В этом сезоне защитник провел за «Зенит» 26 матчей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Blic Sport

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    21.01.2019 12:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2019, 14:47

      бранислав не раздумывай беги туда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 13:23

      Бано пока нужен Зениту. Рядом с ним и Маммана прибавит и будет качественным и надёжным ЦЗ. А за это время надо искать ему замену как левого крайнего защитника.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 января 2019, 13:03

      Продлить контракт и после рассматривать все предложения.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДВС 21 января 2019, 14:41

      Это самый грамотный подход.

      0
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