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    Кверквелия – о слухах о переходе в «Лестер», Кикнадзе, швах на голове

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О слухах о переходе в «Лестер»

    – Летом вас отправляли в «Лестер», вы читали про это?

    – Ха, ну а как ты думаешь? Конечно, читал! Но не знаю, пока я здесь, и у меня 2,5 года контракт. Конечно, Англия – мечта каждого футболиста. Самый сильный чемпионат в мире, на мой взгляд.

    Но любимого клуба в Англии у меня нет, я очень давно болею за «Ювентус» и сборную Италии.

    – Есть информация, что против вашей продажи выступил Сeмин – он вам так и говорил, что не хочет ухода?

    – Нет, у нас такого разговора не было никогда в жизни, ничего подобного он мне не говорил. Но, знаете, если бы он подошeл и попросил меня не уходить, я бы так и сделал. Потому что доверяю его мнению и уверен, что он не будет советовать ничего, что мне навредит.

    Не могу сказать, что мы с ним постоянно общаемся, но я его очень уважаю и как тренера, и как человека. Вы и сами знаете, что именно он дал мне в футболе вторую жизнь.

    О швах на голове

    – В этом сезоне вы получили травму головы и отыграли один матч в шлеме – очень неудобно?

    – Очень, да. Такое ощущение, что вообще ничего не видишь. Одну игру провeл в шлеме, потом снял. Партнeры, конечно, шутили – танкистом называли.

    Это уже второй раз, когда я в шлеме играл. В сборной Грузии два года назад тоже разбили голову, пришлось надевать. У меня с одной стороны 13 швов на голове, а с другой – восемь.

    О Василии Кикнадзе

    – Новый генеральный директор имеет грузинские корни и грузинскую фамилию. Это хороший знак?

    – Конечно, вы же знаете, как грузины приносят «Локомотиву» победы. Лигу Европы теперь возьмeм как минимум. Хотя лучше для начала давайте ещe раз победим в чемпионате.

    Про Кикнадзе знаю, что он очень уважаемый человек. Он переживает за клуб и хочет делать его лучше. Остальное покажет время. Мы верим в него.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2019 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 19:16

      Вдвоем теперь будет веселей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2019, 15:22

      Заголовок точно грузин писал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 21 января 2019, 12:42

      С утра у многих "швах" на голове.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 января 2019, 12:35

      ( С)У меня с одной стороны 13 швов на голове, а с другой – восемь.
      Не жалеет себя..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 января 2019, 11:42

      прочитал автоматом Бардельи)) можно и куньи добавить)

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 января 2019, 10:43

      Грузины,ска,заполонили Россию.
      ЛЕ они выиграют,мечтай.

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