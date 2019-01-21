Кверквелия – о слухах о переходе в «Лестер», Кикнадзе, швах на голове

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О слухах о переходе в «Лестер»

– Летом вас отправляли в «Лестер», вы читали про это?

– Ха, ну а как ты думаешь? Конечно, читал! Но не знаю, пока я здесь, и у меня 2,5 года контракт. Конечно, Англия – мечта каждого футболиста. Самый сильный чемпионат в мире, на мой взгляд.

Но любимого клуба в Англии у меня нет, я очень давно болею за «Ювентус» и сборную Италии.

– Есть информация, что против вашей продажи выступил Сeмин – он вам так и говорил, что не хочет ухода?

– Нет, у нас такого разговора не было никогда в жизни, ничего подобного он мне не говорил. Но, знаете, если бы он подошeл и попросил меня не уходить, я бы так и сделал. Потому что доверяю его мнению и уверен, что он не будет советовать ничего, что мне навредит.

Не могу сказать, что мы с ним постоянно общаемся, но я его очень уважаю и как тренера, и как человека. Вы и сами знаете, что именно он дал мне в футболе вторую жизнь.

О швах на голове

– В этом сезоне вы получили травму головы и отыграли один матч в шлеме – очень неудобно?

– Очень, да. Такое ощущение, что вообще ничего не видишь. Одну игру провeл в шлеме, потом снял. Партнeры, конечно, шутили – танкистом называли.

Это уже второй раз, когда я в шлеме играл. В сборной Грузии два года назад тоже разбили голову, пришлось надевать. У меня с одной стороны 13 швов на голове, а с другой – восемь.

О Василии Кикнадзе

– Новый генеральный директор имеет грузинские корни и грузинскую фамилию. Это хороший знак?

– Конечно, вы же знаете, как грузины приносят «Локомотиву» победы. Лигу Европы теперь возьмeм как минимум. Хотя лучше для начала давайте ещe раз победим в чемпионате.

Про Кикнадзе знаю, что он очень уважаемый человек. Он переживает за клуб и хочет делать его лучше. Остальное покажет время. Мы верим в него.