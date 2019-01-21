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    «Откуда такая дискриминация?». Фанаты «Ростова» попросили РФС не переносить матч с «Краснодаром»

    Болельщики «Ростова» выступили против переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара». Встреча изначально запланирована на 24 февраля. Фанаты написали открытое письмо исполняющему обязанности президента РФС Сергею Прядкину.

    «Уважаемый Сергей Геннадиевич! Обращаемся к вам от лица многотысячной армии болельщиков футбольного клуба «Ростов», а также от любителей ростовского футбола в целом. В наших кругах серьезное негодование вызвала информация о возможном переносе матча 1/4 финала Олимп-Кубка России по футболу, запланированного на 24 февраля текущего года.

    Хотим обратить ваше внимание на тот факт, что 24 февраля является выходным днем и многие из нас, захватив с собой семьи и друзей, планировали поддержать любимую команду. Почему у нас хотят отнять эту возможность перенося игру на будний – рабочий день? В будний день, многие не смогут посетить игру любимой команды в силу объективных причин. Нет сомнений, что посещаемость будет разительно отличаться от той, которая могла быть в выходной день. Неужели мы – ростовские болельщики, показавшие в первой части чемпионата второй результат по посещаемости среди стадионов РПЛ, не заслуживаем увидеть матч своей любимой команды?

    На наш взгляд, принятие решения о переносе матча вредит ростовскому болельщику! Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчет? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах Российской Федерации? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся «сами наступать себе на штаны»?

    Мы всегда считали, что такая организация как РФС создана для болельщика и действует она во благо его интересов. Убедительно просим Вас разобраться в ситуации и не лишать нас праздника футбола в этот прекрасный зимний выходной день – 24 февраля!» – написали ростовчане.

    • В первом матче команды сыграли 2:2.
    • «Краснодару» предстоит играть в 1/16 финала Лиги Европы.
    • «Ростов» идет в РПЛ седьмым.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    21.01.2019 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 21 января 2019, 14:13

      Всегда плохо менять, что запланировано!

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