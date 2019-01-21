Тренер сборной России-U16 пожаловался, что «Краснодар» не отпускает игроков в сборную

Ежели бы как обещано было за быков перестали играть иностранцы, было бы понятно.
Главный тренер сборной России для игроков не старше 16 лет Станислав Коротаев дал комментарий после выступления команды на Кубке Эгейского моря (Турция). Россияне в серии пенальти уступили англичанам в матче за третье место.
– Почему в вашей сборной нет никого из «Краснодара», где одна из сильнейших академий в стране? Я обратил внимание, что в конце 2018 года и в сборную-2004 не был вызван никто из «быков».
– Такая у них политика. В январе-феврале они не отпускают футболистов. Так и сказали: в эти месяцы в сборную никого не отдаем. Ну, раз не отдают… Поймите, мне сложно комментировать их решения – могу только сожалеть о них.
- «Краснодар» на одно очко отстает от лидера РПЛ.
- Южане ежегодно тратят на свою академию 530 миллионов рублей.
- Стоимость строительства академии – 4 миллиарда рублей.