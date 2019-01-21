Тренер сборной России-U16 пожаловался, что «Краснодар» не отпускает игроков в сборную

Главный тренер сборной России для игроков не старше 16 лет Станислав Коротаев дал комментарий после выступления команды на Кубке Эгейского моря (Турция). Россияне в серии пенальти уступили англичанам в матче за третье место.

– Почему в вашей сборной нет никого из «Краснодара», где одна из сильнейших академий в стране? Я обратил внимание, что в конце 2018 года и в сборную-2004 не был вызван никто из «быков».

– Такая у них политика. В январе-феврале они не отпускают футболистов. Так и сказали: в эти месяцы в сборную никого не отдаем. Ну, раз не отдают… Поймите, мне сложно комментировать их решения – могу только сожалеть о них.