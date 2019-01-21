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    Тренер сборной России-U16 пожаловался, что «Краснодар» не отпускает игроков в сборную

    Главный тренер сборной России для игроков не старше 16 лет Станислав Коротаев дал комментарий после выступления команды на Кубке Эгейского моря (Турция). Россияне в серии пенальти уступили англичанам в матче за третье место.

    – Почему в вашей сборной нет никого из «Краснодара», где одна из сильнейших академий в стране? Я обратил внимание, что в конце 2018 года и в сборную-2004 не был вызван никто из «быков».

    – Такая у них политика. В январе-феврале они не отпускают футболистов. Так и сказали: в эти месяцы в сборную никого не отдаем. Ну, раз не отдают… Поймите, мне сложно комментировать их решения – могу только сожалеть о них.

    • «Краснодар» на одно очко отстает от лидера РПЛ.
    • Южане ежегодно тратят на свою академию 530 миллионов рублей.
    • Стоимость строительства академии – 4 миллиарда рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2019 09:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 января 2019, 13:07

      Ежели бы как обещано было за быков перестали играть иностранцы, было бы понятно.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 января 2019, 09:58

      Ну вот, теперь ясно кто виноват.

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