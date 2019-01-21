Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на критику бывшего форварда сборной Бразилии Пеле.

«Мне она [критика] показалось интересной. Если вы не побеждаете, то она появляется. Я никогда не симулировал на ЧМ, на мне фолили.

Сегодня люди много говорят об этом, потому что это Неймар. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней», – сказал Неймар.

Ранее Пеле заявил:

«Сложно защищать Неймара после всего того, чем он занимается помимо футбола. Я говорил с ним и напомнил ему о его способностях. Ему не повезло, потому что Бразилия не выиграла ЧМ, и о нем много говорили в связи с этим».

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