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    Неймар: «Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на критику бывшего форварда сборной Бразилии Пеле.

    «Мне она [критика] показалось интересной. Если вы не побеждаете, то она появляется. Я никогда не симулировал на ЧМ, на мне фолили.

    Сегодня люди много говорят об этом, потому что это Неймар. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней», – сказал Неймар.

    Ранее Пеле заявил:

    «Сложно защищать Неймара после всего того, чем он занимается помимо футбола. Я говорил с ним и напомнил ему о его способностях. Ему не повезло, потому что Бразилия не выиграла ЧМ, и о нем много говорили в связи с этим».

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    Источник: Goal

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    21.01.2019 01:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 14:54

      Здесь он пожалуй прав.

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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 января 2019, 05:34

      Неймар-кувыркашка...

      0
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