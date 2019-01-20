Президент «Ростова» – о переносе игры с «Краснодаром»: «Как нам объяснить это тем, кто уже приобрел билеты?»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара». Изначально игра была запланирована на 24 февраля.

– Еще в ноябре на совещании в РПЛ наш главный тренер Валерий Карпин предложил перенести игры Кубка России на весну.

Эта инициатива не была поддержана, и нам пришлось корректировать даты сборов, а также играть 5 и 8 декабря два матча подряд. Хотя ничто не мешало перенести встречу чемпионата с 8-го на 9-е.

С этой просьбой мы обращались в лигу, но получили отказ. 14 января РФС и РПЛ утвердили дату игры – 24 февраля, после чего мы открыли продажу билетов и начали организационную подготовку к предстоящему матчу.

– Когда узнали о переносе матча?

– 14 января состоялась совместная комиссия РФС и РПЛ, на котором была подтверждена указанная ранее дата – 24 февраля, после чего открыли продажу билетов. Но уже 18 января пришло новое письмо о назначении еще одного заседания совместной комиссии по переносу матча.

– Как возможное решение о переносе повлияет на работу клуба?

– Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – «Ростов» на втором месте, уступая лишь «Зениту». Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов.

Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели, что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день.

Клуб заключил договоры с контрагентами на обеспечение точками питания и розничной торговли на территории стадиона, а также заранее решил другие организационные моменты. Почему мы должны теперь все менять, а интересы наших болельщиков никто не учитывает? Ведь футбол – игра для болельщиков.

Если РПЛ и РФС не хотят, чтобы у клубов была отличная посещаемость, то, конечно, можно переносить матчи на будние дни. Кроме того, все говорят о повышении интереса к Кубку России, а перенос этому не поможет.