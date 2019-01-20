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    Президент «Ростова» – о переносе игры с «Краснодаром»: «Как нам объяснить это тем, кто уже приобрел билеты?»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара». Изначально игра была запланирована на 24 февраля.

    – Еще в ноябре на совещании в РПЛ наш главный тренер Валерий Карпин предложил перенести игры Кубка России на весну.

    Эта инициатива не была поддержана, и нам пришлось корректировать даты сборов, а также играть 5 и 8 декабря два матча подряд. Хотя ничто не мешало перенести встречу чемпионата с 8-го на 9-е.

    С этой просьбой мы обращались в лигу, но получили отказ. 14 января РФС и РПЛ утвердили дату игры – 24 февраля, после чего мы открыли продажу билетов и начали организационную подготовку к предстоящему матчу.

    – Когда узнали о переносе матча?

    – 14 января состоялась совместная комиссия РФС и РПЛ, на котором была подтверждена указанная ранее дата – 24 февраля, после чего открыли продажу билетов. Но уже 18 января пришло новое письмо о назначении еще одного заседания совместной комиссии по переносу матча.

    – Как возможное решение о переносе повлияет на работу клуба?

    – Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – «Ростов» на втором месте, уступая лишь «Зениту». Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов.

    Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели, что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день.

    Клуб заключил договоры с контрагентами на обеспечение точками питания и розничной торговли на территории стадиона, а также заранее решил другие организационные моменты. Почему мы должны теперь все менять, а интересы наших болельщиков никто не учитывает? Ведь футбол – игра для болельщиков.

    Если РПЛ и РФС не хотят, чтобы у клубов была отличная посещаемость, то, конечно, можно переносить матчи на будние дни. Кроме того, все говорят о повышении интереса к Кубку России, а перенос этому не поможет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2019 21:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 14:37

      О болельщиках как всегда не подумали. А ведь многие планировали на 24 фувраля.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 21 января 2019, 14:13

      Всегда плохо менять, что запланировано!

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 января 2019, 10:45

      Обычная ситуация для современной России, творить так, чтобы все возбуждались и долго не могли понять для кого - это делается и вообще зачем все это . Дебилизм зашкаливает , к этому большинство уже привыкло.

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      Рейтинг: +588

      Sergil 21 января 2019, 08:17

      Пора привыкнуть, что в рашке на мнение простых людей правительству и чинушам плевать с высокой колокольни, их желания и возможности никто не учитывает.

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