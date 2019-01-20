Ломовицкий – о цели провести в «Спартаке» всю карьеру, потолке зарплат для молодых игроков и Каррере

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы.

О Каррере

– Было видно, что тренерский штаб летом уделял вам много внимания. Больше общались с Каррерой или с Рианчо?

– Мне было важно, что они оба говорили. Какие бы подсказки ни делали Массимо или Рауль, все слушал и старался выполнять. Не скажу, что было прямо общение – случались подсказки по ходу упражнений или игр. В основном они требовали, чтобы обыгрывал индивидуально, один в один: «Пробуй! Ты умеешь, ты можешь!».

– То есть поддержка чувствовалась.

– Да, от обоих тренеров. Понимал, что могу дебютировать в основе в этом сезоне, но не верил, что сыграю уже в первом туре. Было очень неожиданно! Массимо тогда сказал: «Если будет все в порядке с головой, будешь получать игровое время». Очень волновался и переживал, когда услышал свою фамилию в стартовом составе на первый тур. Удивился – все как будто во сне происходило. Перед игрой потряхивало. Но когда матч начался, это все было уже не так сильно. Впервые вышел на стадион, где столько болельщиков! Находясь на поле, постепенно осознавал, что играю за первую команду «Спартака».

О потолке зарплат для молодых игроков

– В Премьер-лиге как-то хотели ввести потолок зарплат для молодых игроков.

– Если футболист хорошо играет и не занимается ерундой, то почему он не может получать хорошую зарплату? У каждого свое мнение, конечно. Главное, чтобы голова была на плечах.

– Вы недавно подписали первый после перехода в основу контракт со «Спартаком».

– Да, на 4,5 года. В детали вдаваться не буду. Но условия стали получше.

О целях

– Вы говорили, что мечтаете играть не в Англии или Испании, а в «Спартаке». Это сбылось. Есть новая цель?

– Забить за «Спартак»! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место. Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь все нравится. Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке». Вообще, я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное – не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать – в общем, приносить пользу команде.