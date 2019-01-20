Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Он должен вмещать 15-18 тысяч зрителей, обязательно быть крытым и многофункциональным». «Уфа» планирует построить новый стадион

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб планирует открыть новый стадион.

    – Недавно снова заговорили, что «Уфе» построят новый стадион. Есть конкретика?

    – У нас есть свой стадион, и неплохой. Но, да, хотелось бы более комфортный. Мы были на приеме у главы региона, он поставил задачу найти место и сделать инвестпроект. Сейчас над этим работаем. Посыл имеется, это самое главное. Теперь все зависит от нас. Нужно потрудиться и не упустить этот шанс.

    – Примерное представление о будущем стадионе?

    – Он должен вмещать 15-18 тысяч зрителей, обязательно быть крытым, многофункциональным, приспособленным принимать не только футбол, но и различные форумы. Вокруг него должна быть жизнь без футбола: магазины, аттракционы… Чтобы он не стал бременем республики, а мог сам себе зарабатывать деньги и окупаться.

    – В Уфе уже есть одна современная арена. Ледовая. Насколько тяжело соперничать с хоккеем, если вообще уместно говорить о какой-то конкуренции?

    – Раньше нас часто противопоставляли друг другу, но сейчас – уже нет. Мы занимаемся общим делом, пытаемся всеми силами прославлять республику и привлекать людей к спорту. Любят ли в Уфе хоккей больше, чем футбол? У «Салавата» есть победные традиции, конечно, это огромный плюс. Но если говорить о посещаемости, на хоккейные матчи приходят по шесть тысяч зрителей, а на наши – около восьми. Так что еще можно поспорить, что в Уфе любят сильнее.

    • Сейчас «Уфа» проводит домашние матчи на стадионе «Нефтяник», который вмещает более 15 тысяч зрителей.
    • Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2019 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 января 2019, 23:57

      Со стадиона надо было начинать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 20:40

      Блестящая идея.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 20 января 2019, 21:58

      Очевидная,не ЧМ нужно было проводить,а РПЛ снабдить крытыми стадионами.Если хотим футбол развивать,а не бюджет пилить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 20 января 2019, 17:40

      Бог в помощь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 января 2019, 17:14

      А зачем этот строили? Открыли ведь только 2-3 года назад. Деньги девать что ли некуда?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS > GoldPlayFIFARus9 20 января 2019, 18:28

      Этот не строили а провели малую реконструкцию:добавили посадочных мест и сделали козырек над одной из трибун.
      Но стадион старый, а сейчас нужен новый. Функциональный, маленький и в то же время красивый, и обязательно с крышей!!!
      Башкирия снежная и холодная республика

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11