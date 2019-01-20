«Он должен вмещать 15-18 тысяч зрителей, обязательно быть крытым и многофункциональным». «Уфа» планирует построить новый стадион

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб планирует открыть новый стадион.

– Недавно снова заговорили, что «Уфе» построят новый стадион. Есть конкретика?

– У нас есть свой стадион, и неплохой. Но, да, хотелось бы более комфортный. Мы были на приеме у главы региона, он поставил задачу найти место и сделать инвестпроект. Сейчас над этим работаем. Посыл имеется, это самое главное. Теперь все зависит от нас. Нужно потрудиться и не упустить этот шанс.

– Примерное представление о будущем стадионе?

– Он должен вмещать 15-18 тысяч зрителей, обязательно быть крытым, многофункциональным, приспособленным принимать не только футбол, но и различные форумы. Вокруг него должна быть жизнь без футбола: магазины, аттракционы… Чтобы он не стал бременем республики, а мог сам себе зарабатывать деньги и окупаться.

– В Уфе уже есть одна современная арена. Ледовая. Насколько тяжело соперничать с хоккеем, если вообще уместно говорить о какой-то конкуренции?

– Раньше нас часто противопоставляли друг другу, но сейчас – уже нет. Мы занимаемся общим делом, пытаемся всеми силами прославлять республику и привлекать людей к спорту. Любят ли в Уфе хоккей больше, чем футбол? У «Салавата» есть победные традиции, конечно, это огромный плюс. Но если говорить о посещаемости, на хоккейные матчи приходят по шесть тысяч зрителей, а на наши – около восьми. Так что еще можно поспорить, что в Уфе любят сильнее.