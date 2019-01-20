Рыбус: «Зенит» – фаворит чемпионской гонки. Но «Локомотив» не отказывается от борьбы за золото»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус оценил шансы московского клуба на чемпионство по итогам этого сезона.

– Как оцениваете турнирные перспективы «Локомотива» во второй части чемпионата?

– Будет тяжело повторить прошлогодний успех, но мы находимся близко к лидерам. За оставшиеся тринадцать матчей сделаем все, чтобы занять как можно более высокое место. Понятно, что «Зенит» – фаворит чемпионской гонки. «Краснодар» очень хорошо играет. Поэтому неплохим результатом будет попадание в Лигу чемпионов.

Впрочем, мы и от борьбы за золото не отказываемся. В прошлом сезоне перед перерывом у нас было восемь очков отрыва, а потом осталось всего два. Так почему теперь мы сами не можем вплотную приблизиться к тому же «Зениту»? Главное – ударно начать решающий отрезок чемпионата. И тогда все возможно.