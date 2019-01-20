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    Рыбус: «Зенит» – фаворит чемпионской гонки. Но «Локомотив» не отказывается от борьбы за золото»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус оценил шансы московского клуба на чемпионство по итогам этого сезона.

    – Как оцениваете турнирные перспективы «Локомотива» во второй части чемпионата?

    – Будет тяжело повторить прошлогодний успех, но мы находимся близко к лидерам. За оставшиеся тринадцать матчей сделаем все, чтобы занять как можно более высокое место. Понятно, что «Зенит» – фаворит чемпионской гонки. «Краснодар» очень хорошо играет. Поэтому неплохим результатом будет попадание в Лигу чемпионов.

    Впрочем, мы и от борьбы за золото не отказываемся. В прошлом сезоне перед перерывом у нас было восемь очков отрыва, а потом осталось всего два. Так почему теперь мы сами не можем вплотную приблизиться к тому же «Зениту»? Главное – ударно начать решающий отрезок чемпионата. И тогда все возможно.

    • На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
    • «Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятое место.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.01.2019 14:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 20:02

      рыбус что такое для тебя ЛЧ вспомни хорошенько прошедший очень плохая история получается

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 19:56

      Чемпион находится в первой пятерке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2019, 17:18

      Золотые медали получит одна, только из двух команд РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 20 января 2019, 20:10

      Нет. Одна из двух.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 16:21

      Вы со Спартаком уже показали свою мощь в ЛЧ в этом сезоне, поэтому надеюсь в следующем ЛЧ без вас начнется!!!

      3
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