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    Врач «Спартака» Вартапетов: «Надеемся, Боккетти будет готов к возобновлению РПЛ. Жиго должен вернуться в марте»

    Врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья защитников Сальваторе Боккетти и Самуэля Жиго.

    «Когда ожидается возвращение Жиго? Думаем, это будет март. Точных чисел не скажем, но ориентир – до конца месяца. Надеемся, тогда он уже сможет играть.

    Боккетти начнeт на сборе в Катаре беговую работу на днях, а потом ускоренными темпами будет готовиться к началу весенней части сезона. Предположительно, Сальваторе будет готов к возобновлению чемпионата. Надеемся на это», – сказал Вартапетов.

    • В этом сезоне Боккетти провел в РПЛ 11 матчей, в активе Жиго – шесть игр, один гол и одна результативная передача.
    • «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2019 14:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 19:47

      Жиго сейчас очень необходим Спартаку. Здоровья ребята.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 20 января 2019, 17:22

      Быстрей бы парни в строй возвращались.
      Всем удачи и здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 20 января 2019, 15:23

      Сам Жиго в интервью не столь оптимистичен. Называет сроки не ранее конца марта, начала апреля. Но он нам очень нужен, так что ждем по любому )

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 января 2019, 14:49

      Самюэль Жиго придёт, форму быстро наберёт и порядок в обороне да в атаке наведёт. Если "синдрома Ромуло" избежит, конечно. Ждём-с, короче.

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