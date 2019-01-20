Врач «Спартака» Вартапетов: «Надеемся, Боккетти будет готов к возобновлению РПЛ. Жиго должен вернуться в марте»

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья защитников Сальваторе Боккетти и Самуэля Жиго.

«Когда ожидается возвращение Жиго? Думаем, это будет март. Точных чисел не скажем, но ориентир – до конца месяца. Надеемся, тогда он уже сможет играть.

Боккетти начнeт на сборе в Катаре беговую работу на днях, а потом ускоренными темпами будет готовиться к началу весенней части сезона. Предположительно, Сальваторе будет готов к возобновлению чемпионата. Надеемся на это», – сказал Вартапетов.