Фердинанд раскритиковал Жоржиньо: «Он не бегает и ничего не дает «Челси» в защите»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Жоржиньо не особо хорош в обороне. В матче против топ-клубов соперникам достаточно перебегать его. Он не бегает и ничего не дает команде в защите и на другой половине поля», – сказал Фердинанд.