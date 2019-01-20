Фердинанд раскритиковал Жоржиньо: «Он не бегает и ничего не дает «Челси» в защите»

Да все спекся он и реально уже как он в опорной, так беда и проходной двор, а как Канте так сразу все подборы и срывы атакой остаются за синими
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру полузащитника «Челси» Жоржиньо.
«Жоржиньо не особо хорош в обороне. В матче против топ-клубов соперникам достаточно перебегать его. Он не бегает и ничего не дает команде в защите и на другой половине поля», – сказал Фердинанд.
- В этом сезоне Жоржиньо провел в АПЛ 22 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.