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    Фердинанд раскритиковал Жоржиньо: «Он не бегает и ничего не дает «Челси» в защите»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру полузащитника «Челси» Жоржиньо.

    «Жоржиньо не особо хорош в обороне. В матче против топ-клубов соперникам достаточно перебегать его. Он не бегает и ничего не дает команде в защите и на другой половине поля», – сказал Фердинанд.

    • В этом сезоне Жоржиньо провел в АПЛ 22 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    20.01.2019 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 января 2019, 13:40

      Да все спекся он и реально уже как он в опорной, так беда и проходной двор, а как Канте так сразу все подборы и срывы атакой остаются за синими

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