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    «Краснодар» заинтересован в атакующем игроке «Галатасарая» Гюмюше

    «Краснодар» обратился с трансферным запросом в «Галатасарай». Россияне хотели заполучить атакующего игрока турков Зинана Гюмюша.

    Стамбульцы ответили отказом. Контракт футболиста истекает летом и, как пишет Sabah, «Краснодар» может бесплатно подписать игрока по окончании сезона.

    • Гюмюшу 25 лет, он родился в Германии.
    • В текущем сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате Турции, забил три гола.
    • «Краснодар» на очко отстает от лидера РПЛ.

    Источник: Sabah

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    20.01.2019 11:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 января 2019, 12:15

      Фамилия какая-то неблагозвучная..))
      Гумус - основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям...
      Если он, конечно, будет давать подпитку атакам и командной игре, то тогда он, просто, необходим..)))

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > insider_retro 20 января 2019, 12:35

      слушай агроном причем тут фамилия?

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Серёга Краснодарский 20 января 2019, 12:46

      До исправления редактором, фамилия имела определённое сходство... Написанное мной - это не националистический выпад и не подкоп под клуб, а просто шутливая попытка обыграть прочитанное..))
      Не более того..))
      Зато, после моего поста, редакция догадалась придать фамилии турецкое звучание...
      Извини, если я толкнул тень на светлый образ, обожаемого тобой клуба!..))

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      Рейтинг: +3439

      FRZZ > insider_retro 21 января 2019, 23:05

      Гюмюш - это Серебро в переводе с турецкого .

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