«Краснодар» заинтересован в атакующем игроке «Галатасарая» Гюмюше

Фамилия какая-то неблагозвучная..))
Гумус - основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям...
Если он, конечно, будет давать подпитку атакам и командной игре, то тогда он, просто, необходим..)))
«Краснодар» обратился с трансферным запросом в «Галатасарай». Россияне хотели заполучить атакующего игрока турков Зинана Гюмюша.
Стамбульцы ответили отказом. Контракт футболиста истекает летом и, как пишет Sabah, «Краснодар» может бесплатно подписать игрока по окончании сезона.
- Гюмюшу 25 лет, он родился в Германии.
- В текущем сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате Турции, забил три гола.
- «Краснодар» на очко отстает от лидера РПЛ.