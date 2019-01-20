«Краснодар» заинтересован в атакующем игроке «Галатасарая» Гюмюше

«Краснодар» обратился с трансферным запросом в «Галатасарай». Россияне хотели заполучить атакующего игрока турков Зинана Гюмюша.

Стамбульцы ответили отказом. Контракт футболиста истекает летом и, как пишет Sabah, «Краснодар» может бесплатно подписать игрока по окончании сезона.