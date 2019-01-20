«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: Митрович забивал гостям во всех матчах против них

Главное что бы Тоттенхэм одержал победу!
В 19:00 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Обратим внимание на статистику нападающего хозяев Александара Митровича.
Серб провел против «Тоттенхэма» в АПЛ три матча – во всех отметился голами. Форвард является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне АПЛ.
- «Тоттенхэм» идет в таблице третьим, «Фулхэм» – в зоне вылета.
- Хозяева «Крэвен Коттедж» последний раз побеждали «Тоттенхэм» в марте 2013 года.
- В матче первого круга «Тоттенхэм» победил со счетом 3:1.