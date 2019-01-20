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    «Фулхэм» – «Тоттенхэм»: Митрович забивал гостям во всех матчах против них

    В 19:00 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Обратим внимание на статистику нападающего хозяев Александара Митровича.

    Серб провел против «Тоттенхэма» в АПЛ три матча – во всех отметился голами. Форвард является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне АПЛ.

    • «Тоттенхэм» идет в таблице третьим, «Фулхэм» – в зоне вылета.
    • Хозяева «Крэвен Коттедж» последний раз побеждали «Тоттенхэм» в марте 2013 года.
    • В матче первого круга «Тоттенхэм» победил со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2019 10:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 11:36

      Главное что бы Тоттенхэм одержал победу!

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