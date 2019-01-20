«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: Митрович забивал гостям во всех матчах против них

В 19:00 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Обратим внимание на статистику нападающего хозяев Александара Митровича.

Серб провел против «Тоттенхэма» в АПЛ три матча – во всех отметился голами. Форвард является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне АПЛ.