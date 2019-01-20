«Реал» летом попытается купить Бернарду Силву

дохлый номер, важный игрок для Сити, Пеп его не отпустит. Да и самого Силву вроде как всё устраивает.
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва привлек к себе внимание со стороны мадридского «Реала», пишет Mirror. Испанцы считают, что португалец может усилить их атаку.
Мадридцы планируют вступить в переговоры летом. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста – 65 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Силва провел 21 матч, забил пять голов, сделал шесть результативных передач.
- Игрок переехал в Англию в 2017 году из «Монако».
- Главное достижение в карьере – победа в АПЛ в прошлом сезоне.