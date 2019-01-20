«Реал» летом попытается купить Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва привлек к себе внимание со стороны мадридского «Реала», пишет Mirror. Испанцы считают, что португалец может усилить их атаку.

Мадридцы планируют вступить в переговоры летом. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста – 65 миллионов евро.