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    «Реал» летом попытается купить Бернарду Силву

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва привлек к себе внимание со стороны мадридского «Реала», пишет Mirror. Испанцы считают, что португалец может усилить их атаку.

    Мадридцы планируют вступить в переговоры летом. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста – 65 миллионов евро.

    • В текущем сезоне АПЛ Силва провел 21 матч, забил пять голов, сделал шесть результативных передач.
    • Игрок переехал в Англию в 2017 году из «Монако».
    • Главное достижение в карьере – победа в АПЛ в прошлом сезоне.

    Источник: Mirror

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    20.01.2019 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 14:12

      дохлый номер, важный игрок для Сити, Пеп его не отпустит. Да и самого Силву вроде как всё устраивает.

      2
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      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > Cules2013 20 января 2019, 18:02

      Очередной лавочник в Реале будет

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