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    Первый тренер Скопинцева – об интересе московских клубов к игроку, Карпине, Бердыеве

    Первый тренер полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева Александр Архипов дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    Об интересе к Скопинцеву со стороны других клубов

    — Сейчас много пишут, что из «Ростова» Скопинцев может уйти в большой русский клуб.

    — Его приглашают в «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Но о переходе он пока речи не ведет.

    О Курбане Бердыеве

    — Поддерживаете его желание остаться в «Ростове»?

    — Когда Бердыев был главным тренером, я не хотел, чтоб Димка туда вообще приходил. Он жил в Германии, и мы тогда поговорили: «Дим, какие там поля! А медицина! Не спеши, молодой же еще. Поиграй в Европе, в Россию всегда успеешь». А потом он звонит и сообщает, что Бердыев приглашает в «Ростов», дает гарантию, что будет играть 50 процентов матчей.

    Я сразу сказал: «Не верь!» Не послушал, перешел в «Ростов», и Бердыев посадил его на лавку. Хорошо хоть «Балтика» выручила. Пока был там в аренде, появилась постоянная игровая практика.

    О Валерии Карпине

    – Карпин вытащил Димку из ямы, доверяет ему, выпускает в составе. Пришел бы кто-то другой, махнул бы на него рукой, так бы в «Балтике» и играл.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2019 09:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 16:17

      Не понятно ,почему столько шума вокруг Скопинцева? Игрок средней руки.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zigbert 21 января 2019, 00:04

      Молодой ешшо, но с перспективой.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 09:44

      Рекомендую всё интервью прочитать, оно совсем не большое. Интересней знать мнение первого тренера Скопинцева какой он был в уже в раннем детстве и как относился к тренировкам и игре, и как выделялся среди сверстников. Какой он давал ему совет по игре, когда Дима перешёл в "Ростов".

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      Рейтинг: +113

      larin80 > Рубик Докоян 20 января 2019, 12:02

      Рубик,есть ссылка на это интервью? Скопинцев наш воронежский и начинал свой футбольный путь в СДЮСШОР-15 вроде,за который мои дети щас бегают))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > larin80 20 января 2019, 12:11

      Я в курсе и прочитал полностью интервью на Матч ТВ, почему и другим рекомендовал. И в отличие от других никогда не называю его воспитанником или доморощенным игроком "Зенита". У нас больше публикуют разных селюков, а надо бы больше рассказывать и брать интервью у детских тренеров, кто их выводит в мастера. Подвижников и энтузиастов футбола, которые работают за гроши.

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