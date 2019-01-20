Первый тренер Скопинцева – об интересе московских клубов к игроку, Карпине, Бердыеве

Не понятно ,почему столько шума вокруг Скопинцева? Игрок средней руки.
Первый тренер полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева Александр Архипов дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.
Об интересе к Скопинцеву со стороны других клубов
— Сейчас много пишут, что из «Ростова» Скопинцев может уйти в большой русский клуб.
— Его приглашают в «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Но о переходе он пока речи не ведет.
О Курбане Бердыеве
— Поддерживаете его желание остаться в «Ростове»?
— Когда Бердыев был главным тренером, я не хотел, чтоб Димка туда вообще приходил. Он жил в Германии, и мы тогда поговорили: «Дим, какие там поля! А медицина! Не спеши, молодой же еще. Поиграй в Европе, в Россию всегда успеешь». А потом он звонит и сообщает, что Бердыев приглашает в «Ростов», дает гарантию, что будет играть 50 процентов матчей.
Я сразу сказал: «Не верь!» Не послушал, перешел в «Ростов», и Бердыев посадил его на лавку. Хорошо хоть «Балтика» выручила. Пока был там в аренде, появилась постоянная игровая практика.
О Валерии Карпине
– Карпин вытащил Димку из ямы, доверяет ему, выпускает в составе. Пришел бы кто-то другой, махнул бы на него рукой, так бы в «Балтике» и играл.