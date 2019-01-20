Эмери: «Травма Бельерина может быть серьезной»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери допустил, что травма его защитника Эктора Бельерина, полученная в матче 23 тура АПЛ против «Челси» (2:0), может быть серьезной. Испанец самостоятельно покинуть поле не сумел.

«Проблема с коленом. Это может быть серьезная травма. Конкретная информация появится в воскресенье или понедельник. Первое впечатление не очень хорошее», – цитирует Эмери Evening Standard.