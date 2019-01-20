Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Травма Бельерина может быть серьезной»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери допустил, что травма его защитника Эктора Бельерина, полученная в матче 23 тура АПЛ против «Челси» (2:0), может быть серьезной. Испанец самостоятельно покинуть поле не сумел.

    «Проблема с коленом. Это может быть серьезная травма. Конкретная информация появится в воскресенье или понедельник. Первое впечатление не очень хорошее», – цитирует Эмери Evening Standard.

    • В текущем сезоне АПЛ Бельерин провел 18 матчей, сделал пять результативных передач.
    • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 40 миллионов евро.
    • «Арсенал» идет в АПЛ пятым.

    Источник: Evening Standard

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2019 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11