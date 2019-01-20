Адиев: «Анжи» несет потери. Могут уйти еще несколько игроков»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о ситуации в команде. По словам специалиста, некоторые футболисты уже покинули коллектив.

«К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях будем работать на втором сборе, поэтому в Кисловодске находится большое количество молодeжи. Мы подтягиваем ребят из дубля и готовим их к тем нагрузкам, которые им предстоит получить в дальнейшем.

Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несeм потери и можем не досчитаться ещe нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую», – сказал Адиев.