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    Адиев: «Анжи» несет потери. Могут уйти еще несколько игроков»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о ситуации в команде. По словам специалиста, некоторые футболисты уже покинули коллектив.

    «К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях будем работать на втором сборе, поэтому в Кисловодске находится большое количество молодeжи. Мы подтягиваем ребят из дубля и готовим их к тем нагрузкам, которые им предстоит получить в дальнейшем.

    Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несeм потери и можем не досчитаться ещe нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую», – сказал Адиев.

    • Команду зимой покинул принадлежащий «Зениту» Иван Новосельцев.
    • «Анжи» идет в зоне вылета РПЛ.
    • Отставание от зоны переходных матчей – одно очко.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    20.01.2019 06:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 21 января 2019, 22:10

      Все будет нормально и отобъют эти деньги и рассчитаются с долгами

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