Модрич: «У меня еще полтора года по контракту. Хочу остаться в «Реале» подольше»

Мало забивает Модрич. Но здесь повезло.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча 20-го тура Примеры против «Севильи» (2:0) и ответил на вопрос о своем будущем.
О победе
Я очень рад, Думаю, мы провели отличный матч. Мы довольны свой игрой и тремя очками. Хотим продолжать в том же духе.
О своем будущем
У меня еще полтора года по контракту, я спокоен, это большой срок. Я хочу остаться подольше, я счастлив, как и в первый день.
- Ранее сообщалось об интересе итальянских клубов к полузащитнику.
- В текущем сезоне Примеры Модрич сыграл в 20 матчах, забил два гола и отдал две голевые передачи.