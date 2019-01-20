Модрич: «У меня еще полтора года по контракту. Хочу остаться в «Реале» подольше»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча 20-го тура Примеры против «Севильи» (2:0) и ответил на вопрос о своем будущем.

О победе

Я очень рад, Думаю, мы провели отличный матч. Мы довольны свой игрой и тремя очками. Хотим продолжать в том же духе.

О своем будущем

У меня еще полтора года по контракту, я спокоен, это большой срок. Я хочу остаться подольше, я счастлив, как и в первый день.