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    Модрич: «У меня еще полтора года по контракту. Хочу остаться в «Реале» подольше»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча 20-го тура Примеры против «Севильи» (2:0) и ответил на вопрос о своем будущем.

    О победе

    Я очень рад, Думаю, мы провели отличный матч. Мы довольны свой игрой и тремя очками. Хотим продолжать в том же духе.

    О своем будущем

    У меня еще полтора года по контракту, я спокоен, это большой срок. Я хочу остаться подольше, я счастлив, как и в первый день.

    • Ранее сообщалось об интересе итальянских клубов к полузащитнику.
    • В текущем сезоне Примеры Модрич сыграл в 20 матчах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

    Источник: Marca

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    20.01.2019 00:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:08

      Мало забивает Модрич. Но здесь повезло.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 января 2019, 04:20

      В 20 матчах забил два гола и отдал две голевые передачи. Статистика недостойная обладателя золотого мяча. В неудачах Реала в первую очередь вижу спад игры Модрича.

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