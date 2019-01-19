Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Нам нужно найти баланс. Разница с между игрой с «Челси» и предыдущим матчем очень большая»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (2:0).

    «Мы хотели победить для наших болельщиков. Между нами в таблице было шесть очков, но после этой победы мы можем быть оптимистично настроенными. После сегодняшней победы мы можем быть рады, но мы должны идти шаг за шагом.

    Нужно найти баланс в играх дома и в гостях. Дома можно показать болельщикам все на что способен.

    Разница между предыдущмм матчем и сегодняшней игрой очень большая, хотя играли мы с теми же футболистами. Так что нам нужен баланс», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.
    • «Челси» идет строчкой выше с 44 очками.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11