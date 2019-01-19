Эмери: «Нам нужно найти баланс. Разница с между игрой с «Челси» и предыдущим матчем очень большая»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (2:0).

«Мы хотели победить для наших болельщиков. Между нами в таблице было шесть очков, но после этой победы мы можем быть оптимистично настроенными. После сегодняшней победы мы можем быть рады, но мы должны идти шаг за шагом.

Нужно найти баланс в играх дома и в гостях. Дома можно показать болельщикам все на что способен.

Разница между предыдущмм матчем и сегодняшней игрой очень большая, хотя играли мы с теми же футболистами. Так что нам нужен баланс», – сказал Эмери.