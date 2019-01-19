Сульшер: «В «МЮ» Я чувствую себя как дома»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

«Что за гол от Рэшфорда. Отличная работа. Это был его 150-й матч. У него большое будущее.

Больше всего мне нравится влезать в головы к игрокам и разбираться, о чем они думают. Он спокоен, когда завершает атаки. Это было первое, что я ему сказал, когда мы встретились. Он упустил пару моментов, и я сказал ему: «Без проблем, все в порядке. Просто успокойся немного».

Сегодня нас проверяли. Не думаю, что мы сыграли в этом матче так, как должны были сыграть. Возможно, это следующее испытание для парней.

Прошлый месяц был великолепным. Это реальность. По правде говоря, я чувствую, будто вернулся домой. Я чувствую себя как дома и наслаждаюсь этим», – сказал Сульшер.