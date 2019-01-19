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    Сульшер: «В «МЮ» Я чувствую себя как дома»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

    «Что за гол от Рэшфорда. Отличная работа. Это был его 150-й матч. У него большое будущее.

    Больше всего мне нравится влезать в головы к игрокам и разбираться, о чем они думают. Он спокоен, когда завершает атаки. Это было первое, что я ему сказал, когда мы встретились. Он упустил пару моментов, и я сказал ему: «Без проблем, все в порядке. Просто успокойся немного».

    Сегодня нас проверяли. Не думаю, что мы сыграли в этом матче так, как должны были сыграть. Возможно, это следующее испытание для парней.

    Прошлый месяц был великолепным. Это реальность. По правде говоря, я чувствую, будто вернулся домой. Я чувствую себя как дома и наслаждаюсь этим», – сказал Сульшер.

    • Это седьмая победа «МЮ» в семи матчах при Сульшере.
    • Клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    19.01.2019 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:03

      Победы приносят уверенность. Будь как дома.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 19 января 2019, 23:15

      Чувства тебя не подводят, это и есть твой дом, и все это чувствуют))

      2
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