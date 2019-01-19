Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

О матче

Мы должны были сыграть лучше, потому что в последние 15 минут на нас давили.

Я не могу жаловаться, не так ли? Я улыбаюсь, и это одна из тех вещей, что я запомню на всю жизнь.

О Рэшфорде

Рэшфорд играет на высочайшем уровне. Все начинается с темпа работы. У него есть это, он работает как никто другой, делает забегания, держит мяч. Он стал спокойнее перед воротами, он уверен в себе и все время тренируется.