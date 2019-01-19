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    Сульшер – после матча с «Брайтоном»: «Я улыбаюсь и запомню это на всю жизнь»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

    О матче

    Мы должны были сыграть лучше, потому что в последние 15 минут на нас давили.

    Я не могу жаловаться, не так ли? Я улыбаюсь, и это одна из тех вещей, что я запомню на всю жизнь.

    О Рэшфорде

    Рэшфорд играет на высочайшем уровне. Все начинается с темпа работы. У него есть это, он работает как никто другой, делает забегания, держит мяч. Он стал спокойнее перед воротами, он уверен в себе и все время тренируется.

    • Это седьмая победа «МЮ» под руководством Сульшера.
    • Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    19.01.2019 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 19 января 2019, 21:25

      Болельщики МЮ тоже стали больше улыбаться.

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