Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:3).

«Честно говоря, мы ожидали сложного матча, они играли хорошо и компактно. Но самое важное – это результат. Три пропущенных гола – это тяжело, но мы должны принять это и жить с этим.

Мы должны сохранять настрой. Это сложный матч, и мы должны быть сильными. Мы хорошо играли сегодня, и заслужили победу», – сказал Салах.