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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:3).
«Честно говоря, мы ожидали сложного матча, они играли хорошо и компактно. Но самое важное – это результат. Три пропущенных гола – это тяжело, но мы должны принять это и жить с этим.
Мы должны сохранять настрой. Это сложный матч, и мы должны быть сильными. Мы хорошо играли сегодня, и заслужили победу», – сказал Салах.
- «Ливерпуль» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу.
- В концовке встречи при счете 3:2 «Ливерпуль» остался вдесятером.