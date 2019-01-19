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    Салах: «Три пропущенных гола – это тяжело, но мы должны принять это»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:3).

    «Честно говоря, мы ожидали сложного матча, они играли хорошо и компактно. Но самое важное – это результат. Три пропущенных гола – это тяжело, но мы должны принять это и жить с этим.

    Мы должны сохранять настрой. Это сложный матч, и мы должны быть сильными. Мы хорошо играли сегодня, и заслужили победу», – сказал Салах.

    • «Ливерпуль» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • В концовке встречи при счете 3:2 «Ливерпуль» остался вдесятером.

    Источник: BBC

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    19.01.2019 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: 0

      Geuyhere 19 января 2019, 21:24

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