Кубок «Матч Премьер» в форме мяча весит 17 килограмм

да все это фуфло. ни кому он не нужен
Генеральный продюсер телеканала «Матч Премьер» Гавриил Гордеев рассказал о подготовке к Кубку «Матч Премьер».
Газон на всех полях в Катаре идеальный. На все шесть матчей можно попасть бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте «Матч Премьер».
Сам кубок уже готов, сейчас находится в Москве, скоро появится в студии «Матч ТВ». Он сделан из латуни и других металлов.
Мяч в натуральную величину, даже вмятины на мяче есть. Весит он 17 килограмм», – сказал Гордеев в эфире «Матч ТВ».
- Товарищеский турнир пройдет с 21 по 29 января.
- Участие в турнире примут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».