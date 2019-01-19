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    Кубок «Матч Премьер» в форме мяча весит 17 килограмм

    Генеральный продюсер телеканала «Матч Премьер» Гавриил Гордеев рассказал о подготовке к Кубку «Матч Премьер».

    Газон на всех полях в Катаре идеальный. На все шесть матчей можно попасть бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте «Матч Премьер».

    Сам кубок уже готов, сейчас находится в Москве, скоро появится в студии «Матч ТВ». Он сделан из латуни и других металлов.

    Мяч в натуральную величину, даже вмятины на мяче есть. Весит он 17 килограмм», – сказал Гордеев в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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    19.01.2019 15:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 января 2019, 07:54

      да все это фуфло. ни кому он не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 января 2019, 20:45

      Увесистый однако !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2019, 16:18

      Вот и сравним, что лучше - полноценная подготовка или участие в турнире.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > bset 19 января 2019, 16:31

      А как участие в турнире исключает полноценную подготовку? Во время традиционных сборов команды тоже играют товарищеские матчи примерно с той же периодичностью. Само турнирное значение едва ли будет сильно волновать футболистов, только болельщикам интересно. В итоге получается, что единственная разница с точки зрения клубов — это то, что матчи играются не с неизвестными клубами, а с привычным соперником.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Freyk 19 января 2019, 23:32

      Ну не зря же некоторые клубы от этого кубка отказались. Видимо разница есть. Да и при подготовке каждый день важен. Даже наличие еврокубкового матча в конце февраля может ухудшить подготовку. Все-таки выносливость прокачивается не за один день.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 16:06

      Вот он современный авангард - мяч с вмятинами.

      7
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 19 января 2019, 16:00

      Это чтобы победители по настоящему оценили тяжесть своей победы))

      3
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      Рейтинг: +1631

      sерж 19 января 2019, 15:46

      а что не из чугуна?

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sерж 19 января 2019, 16:51

      Ну это же футболисты, еще начнут им головой чеканить...

      1
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