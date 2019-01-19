Кубок «Матч Премьер» в форме мяча весит 17 килограмм

Генеральный продюсер телеканала «Матч Премьер» Гавриил Гордеев рассказал о подготовке к Кубку «Матч Премьер».

Газон на всех полях в Катаре идеальный. На все шесть матчей можно попасть бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте «Матч Премьер».

Сам кубок уже готов, сейчас находится в Москве, скоро появится в студии «Матч ТВ». Он сделан из латуни и других металлов.

Мяч в натуральную величину, даже вмятины на мяче есть. Весит он 17 килограмм», – сказал Гордеев в эфире «Матч ТВ».