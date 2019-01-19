«Арсенал» – «Челси»: хозяева победили в пяти последних домашних дерби АПЛ подряд

А сегодня мы проиграем. Арсенал не стремительно, но уверенно входит в штопор. К сожалению теперешний Арсенал очевидно имеет свой потолок, и это место №6
В 20:30 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси». Обратим внимание на статистику хозяев в лондонских дерби в чемпионате Англии.
Коллектив Унаи Эмери победил в пяти домашних встречах против команд из Лондона подряд. Последнее дерби на «Эмирейтс» коллектив испанца провел 1 января против «Фулхэма» (4:1).
- «Арсенал» идет в таблице пятым, «Челси» – четвертым.
- «Челси» последний раз побеждал на «Эмирейтс» в АПЛ в январе 2016 года.
- Последний матч между командами в АПЛ на поле «Арсенала» закончился со счетом 2:2.