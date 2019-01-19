Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» – «Челси»: хозяева победили в пяти последних домашних дерби АПЛ подряд

    В 20:30 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси». Обратим внимание на статистику хозяев в лондонских дерби в чемпионате Англии.

    Коллектив Унаи Эмери победил в пяти домашних встречах против команд из Лондона подряд. Последнее дерби на «Эмирейтс» коллектив испанца провел 1 января против «Фулхэма» (4:1).

    • «Арсенал» идет в таблице пятым, «Челси» – четвертым.
    • «Челси» последний раз побеждал на «Эмирейтс» в АПЛ в январе 2016 года.
    • Последний матч между командами в АПЛ на поле «Арсенала» закончился со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 19 января 2019, 17:27

      А сегодня мы проиграем. Арсенал не стремительно, но уверенно входит в штопор. К сожалению теперешний Арсенал очевидно имеет свой потолок, и это место №6

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 12:27

      Вечером посмотрим этот матч. Надеюсь, что игра будет интересной и субботний вечер насыщенный различными спортивными трансляциями порадует нас.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11