«Арсенал» – «Челси»: хозяева победили в пяти последних домашних дерби АПЛ подряд

В 20:30 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси». Обратим внимание на статистику хозяев в лондонских дерби в чемпионате Англии.

Коллектив Унаи Эмери победил в пяти домашних встречах против команд из Лондона подряд. Последнее дерби на «Эмирейтс» коллектив испанца провел 1 января против «Фулхэма» (4:1).