«Арсенал» – «Челси»: хозяева не проигрывают в 12 домашних дерби АПЛ подряд

В 20:30 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси». Обратим внимание на статистику хозяев в дерби.
«Арсенал» не проиграл ни в одном из последних 12 домашних встреч против команд из Лондона в АПЛ. Последнее дерби на «Эмирейтс» коллектив Унаи Эмери провел 1 января против «Фулхэма» (4:1).
- «Арсенал» идет в таблице пятым, «Челси» – четвертым.
- «Челси» последний раз побеждал на «Эмирейтс» в АПЛ в январе 2016 года.
- Последний матч между командами в АПЛ на поле «Арсенала» закончился со счетом 2:2.