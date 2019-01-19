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    «Арсенал» – «Челси»: хозяева не проигрывают в 12 домашних дерби АПЛ подряд

    В 20:30 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси». Обратим внимание на статистику хозяев в дерби.

    «Арсенал» не проиграл ни в одном из последних 12 домашних встреч против команд из Лондона в АПЛ. Последнее дерби на «Эмирейтс» коллектив Унаи Эмери провел 1 января против «Фулхэма» (4:1).

    • «Арсенал» идет в таблице пятым, «Челси» – четвертым.
    • «Челси» последний раз побеждал на «Эмирейтс» в АПЛ в январе 2016 года.
    • Последний матч между командами в АПЛ на поле «Арсенала» закончился со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2019 10:59
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