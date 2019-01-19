«Арсенал» – «Челси»: хозяева не проигрывают в 12 домашних дерби АПЛ подряд

В 20:30 по Москве начнется матч 23 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси». Обратим внимание на статистику хозяев в дерби.

«Арсенал» не проиграл ни в одном из последних 12 домашних встреч против команд из Лондона в АПЛ. Последнее дерби на «Эмирейтс» коллектив Унаи Эмери провел 1 января против «Фулхэма» (4:1).