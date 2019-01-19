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    Гвардиола: «Перед «Ливерпулем» снимаю шляпу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о лидере АПЛ «Ливерпуле». Каталонец уважает красных.

    «Мне остается только снять шляпу перед «Ливерпулем» за то, что они сделали до этого момента. Это вызов для «Манчестер Сити». Сейчас мы можем только приближаться к сопернику, чтобы он чувствовал нас», – цитирует тренера Sky Sports.

    • Разница между командами – четыре очка.
    • «Сити» – действующий чемпион страны.
    • «Ливерпуль» не выигрывал АПЛ в 21 веке.

    Источник: Sky Sports

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    19.01.2019 06:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 11:32

      В этом году борьба за чемпионство АПЛ проходит более интересно. Отрыв Ливерпуля от конкурентов пока невелик.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 января 2019, 10:15

      В этом сезоне Ливер достоин быть чемпионом!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 января 2019, 08:37

      Всегда что-то бывает впервые...
      Надеюсь Ливерпуль наконец возьмет Кубок АПЛ впервые в этом сезоне!!!

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > android-uz 19 января 2019, 11:14

      Там есть кубок Лиги, в котором участвуют только профессиональные команды (league 2 и выше), и есть кубок Англии, в котором участвуют все семь английских лиг, включая любителей. И наконец, есть первенство премьер-лиги - главный чемпионат Англии. Что вы имеете в виду под кубком АПЛ, которого нет, я так и не понял. И почему впервые в этом сезоне.? Если это юмор, то слишком тонкий.

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > Вомбат 26 января 2019, 20:55

      я имею в виду Чемпионство в АПЛ где победителю тоже вручают кубок!!!

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