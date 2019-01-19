Гвардиола: «Перед «Ливерпулем» снимаю шляпу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о лидере АПЛ «Ливерпуле». Каталонец уважает красных.

«Мне остается только снять шляпу перед «Ливерпулем» за то, что они сделали до этого момента. Это вызов для «Манчестер Сити». Сейчас мы можем только приближаться к сопернику, чтобы он чувствовал нас», – цитирует тренера Sky Sports.