Солари: «Бензема – сильнейшее звено в атаке «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари рассказал о травме мизинца у нападающего Карима Бензема. Она не помешает французу сыграть в ближайшем матче.

«У Бензема травма мизинца, но она никак ему не помешает. Форвард нормально себя чувствует. Он очень хорошо выступает в этом году, выглядит сильнейшим звеном в атаке», – цитирует аргентинца Goal.