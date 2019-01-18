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    Солари: «Бензема – сильнейшее звено в атаке «Реала»

    Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари рассказал о травме мизинца у нападающего Карима Бензема. Она не помешает французу сыграть в ближайшем матче.

    «У Бензема травма мизинца, но она никак ему не помешает. Форвард нормально себя чувствует. Он очень хорошо выступает в этом году, выглядит сильнейшим звеном в атаке», – цитирует аргентинца Goal.

    • В текущем сезоне Примеры Бензема провел 19 матчей и забил семь голов.
    • Француз выступает за сливочных с 2009 года.
    • «Реал» в Примере идет четвертым.

    Источник: Goal

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    18.01.2019 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Denbomas 18 января 2019, 22:22

      Ушёл Роналду и сразу видно его уровень. Сам он не в силах тянуть Реал. Зато судьи тянули в лиге чемпионов.

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