Солари: «Бензема – сильнейшее звено в атаке «Реала»

Ушёл Роналду и сразу видно его уровень. Сам он не в силах тянуть Реал. Зато судьи тянули в лиге чемпионов.
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари рассказал о травме мизинца у нападающего Карима Бензема. Она не помешает французу сыграть в ближайшем матче.
«У Бензема травма мизинца, но она никак ему не помешает. Форвард нормально себя чувствует. Он очень хорошо выступает в этом году, выглядит сильнейшим звеном в атаке», – цитирует аргентинца Goal.
- В текущем сезоне Примеры Бензема провел 19 матчей и забил семь голов.
- Француз выступает за сливочных с 2009 года.
- «Реал» в Примере идет четвертым.