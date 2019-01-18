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    Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Погонь», «Оренбург» победил «Астру»

    Два клуба РПЛ провели товарищеские матчи в рамках зимних сборов. «Оренбург» победил румынскую «Астру». Победный гол забил форвард Андрей Козлов.

    Динамовцы обыграли польскую «Погонь». Победа оказалась волевой.

    Товарищеские матчи

    Динамо (Россия) – Погонь (Польша) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Делев, 33; 1:1 – Марков, 56; 2:1 – Лацевич, 62; 3:1 – Марков, 83.

    Оренбург – Астра – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Афонин, 43; 1:1 – 44; 1:2 – 45; 2:2 – Алвеш, 70; 3:2 – Козлов, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2019 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 января 2019, 23:47

      Погонь.... ахахах название....


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      погань — Викисловарь
      ru.wiktionary.org›wiki/погань
      Происходит от прилагательного поганый, далее от общеслав., ср.: др.-русск. поганъ «языческий»,

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