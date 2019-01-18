Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Погонь», «Оренбург» победил «Астру»

Погонь.... ахахах название....
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погань — Викисловарь
ru.wiktionary.org›wiki/погань
Происходит от прилагательного поганый, далее от общеслав., ср.: др.-русск. поганъ «языческий»,
Два клуба РПЛ провели товарищеские матчи в рамках зимних сборов. «Оренбург» победил румынскую «Астру». Победный гол забил форвард Андрей Козлов.
Динамовцы обыграли польскую «Погонь». Победа оказалась волевой.
Товарищеские матчи
Динамо (Россия) – Погонь (Польша) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Делев, 33; 1:1 – Марков, 56; 2:1 – Лацевич, 62; 3:1 – Марков, 83.
Оренбург – Астра – 3:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Афонин, 43; 1:1 – 44; 1:2 – 45; 2:2 – Алвеш, 70; 3:2 – Козлов, 86.