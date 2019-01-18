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    Клопп поздравил с днем рождения 104-летнего фаната «Ливерпуля». Он болеет за красных с 1923 года

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп от своего имени отправил поздравительное письмо болельщику клуба Брендану Шеридану. Тому исполнилось 104 года.

    В качестве подарка фанат получил билет на матч 23 тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Он состоится завтра, 19 января.

    • Шеридан болеет за «Ливерпуль» с 1923 года.
    • За это время команда 15 раз выиграла чемпионат Англии.
    • На счету «Ливерпуля» пять побед в Кубке европейских чемпионов (Лиге чемпионов).

    Источник: Liverpool Echo

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    18.01.2019 18:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 19:38

      Он и так уже счастливый человек, столько событий и из менений произошли на его глазах, просто с ума сойти! Какой тут Ливерпуль, это вишенка на торте его жизни.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 января 2019, 19:17

      Надеюсь дед увидит чемпионство наконец то)

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