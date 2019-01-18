Клопп поздравил с днем рождения 104-летнего фаната «Ливерпуля». Он болеет за красных с 1923 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп от своего имени отправил поздравительное письмо болельщику клуба Брендану Шеридану. Тому исполнилось 104 года.

В качестве подарка фанат получил билет на матч 23 тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Он состоится завтра, 19 января.