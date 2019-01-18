Клопп поздравил с днем рождения 104-летнего фаната «Ливерпуля». Он болеет за красных с 1923 года

Он и так уже счастливый человек, столько событий и из менений произошли на его глазах, просто с ума сойти! Какой тут Ливерпуль, это вишенка на торте его жизни.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп от своего имени отправил поздравительное письмо болельщику клуба Брендану Шеридану. Тому исполнилось 104 года.
В качестве подарка фанат получил билет на матч 23 тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Он состоится завтра, 19 января.
- Шеридан болеет за «Ливерпуль» с 1923 года.
- За это время команда 15 раз выиграла чемпионат Англии.
- На счету «Ливерпуля» пять побед в Кубке европейских чемпионов (Лиге чемпионов).