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    ОНК: «Футбольного матча в «Бутырке» с участием Мамаева не будет»

    Ранее сообщалось, что планируется проведение футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием арестованного профессионального игрока Павла Мамаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил: мероприятия не будет.

    «Как мне только что стало известно, руководством ФСИН принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

    Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение единственно верное и соответствующее закону», – написал Пятницкий.

    • В октябре Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО
    • 5-го декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8-го февраля.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Твиттер Павла Пятницкого

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    18.01.2019 18:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 января 2019, 20:17

      Кокорин куму поплакался,что его не пригласили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 18 января 2019, 19:49

      Ну вот..весь пиар и закончился.

      2
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