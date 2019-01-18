ОНК: «Футбольного матча в «Бутырке» с участием Мамаева не будет»

Ранее сообщалось, что планируется проведение футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием арестованного профессионального игрока Павла Мамаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил: мероприятия не будет.

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение единственно верное и соответствующее закону», – написал Пятницкий.