ОНК: «Футбольного матча в «Бутырке» с участием Мамаева не будет»

Кокорин куму поплакался,что его не пригласили.
Ранее сообщалось, что планируется проведение футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием арестованного профессионального игрока Павла Мамаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил: мероприятия не будет.
«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.
Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение единственно верное и соответствующее закону», – написал Пятницкий.
- В октябре Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО
- 5-го декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8-го февраля.
- Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».