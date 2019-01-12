Дату матча Мамаева в «Бутырке» выберут на следующей неделе

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил подробности матча в СИЗО «Бутырка» с участием своего клиента.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле.

Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО.

Матч будет ярким моментом, историческим завершением существования «Бутырки».

Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Это просто социальный проект.

Я думаю, на следующей неделе организаторы определятся с датой. Надеюсь, СМИ будут приглашены», – сказал Бушманов.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, также находящийся в изоляторе, не сможет принять участие в матче из-за условий контракта с клубом.