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    Форвард «Спортинга» Акунья готов перейти в «Зенит». Россияне предложили за игрока 20 миллионов

    Ранее сообщалось, что нападающий португальского «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в «Зенит». Футбольный агент Шандор Варга рассказал о заинтересованности аргентинца в трансфере.

    «Акунья действительно может перейти в «Зенит». Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всe получится в ближайшие дни», – сообщил Варга.

    • В этом сезоне Акунья провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
    • Контракт форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
    • Игроку 27 лет.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2019 16:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +628

      kanav67 18 января 2019, 18:39

      Я так понял, что в Зените есть инфа, что Кокорину светит как минимум полторашечка?

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 18 января 2019, 18:05

      Акунья Матата...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 января 2019, 17:22

      Жутко дорого, он и близко этих денег не стоит. Акунья, разумеется, что с детства за Зенит, исходя из того, какую зарплату ему там могут предложить, ну а Спортинг обеими руками за - они там в Португалии на этом и живут, что втридорога продают буквально всех подряд.

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 18 января 2019, 16:15

      Для чего нужен такой форвард, который забивает 1 гол в 15 матчах? У нас свой Заболотный есть, который дешевле 20 миллионов обходится.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Жентус 18 января 2019, 16:16

      Он играет в защите слева и вообще он числится крайним хавбеком

      1
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Skull_Boy 18 января 2019, 16:25

      Самый умный, шоле? Зайди на офсайт "Спортинга" и увидишь, что он нападающий.

      0
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      Рейтинг: +13

      Simeone0809 > vladik12 18 января 2019, 16:47

      Если ты такой умный ,зайди на whoscored ,открой профиль Акуньи ,тогда ты увидишь,что он провел 14 матчей на позиции лз и за матч в среднем совершает 2.7 отбора

      1
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Simeone0809 18 января 2019, 16:49

      Клубу (работодателю), наверное, виднее, к какой позиции относится тот или иной игрочок.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Жентус 18 января 2019, 16:50

      ПОд лигу чемпионов усиление.

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      Рейтинг: +549

      Жентус > Skull_Boy 18 января 2019, 16:53

      У него самое русское прозвище) Прозвище «Яйцо» (el *****)
      В России, ему будет весело)

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