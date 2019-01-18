Форвард «Спортинга» Акунья готов перейти в «Зенит». Россияне предложили за игрока 20 миллионов

Ранее сообщалось, что нападающий португальского «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в «Зенит». Футбольный агент Шандор Варга рассказал о заинтересованности аргентинца в трансфере.

«Акунья действительно может перейти в «Зенит». Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всe получится в ближайшие дни», – сообщил Варга.