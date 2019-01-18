Форвард «Спортинга» Акунья готов перейти в «Зенит». Россияне предложили за игрока 20 миллионов

Я так понял, что в Зените есть инфа, что Кокорину светит как минимум полторашечка?
Ранее сообщалось, что нападающий португальского «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в «Зенит». Футбольный агент Шандор Варга рассказал о заинтересованности аргентинца в трансфере.
«Акунья действительно может перейти в «Зенит». Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всe получится в ближайшие дни», – сообщил Варга.
- В этом сезоне Акунья провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- Контракт форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
- Игроку 27 лет.