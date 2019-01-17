TyC Sports: «Зенит» предложил «Спортингу» за Акунью 20 миллионов, игроку – четырехлетний контракт

Млинн , ничего не понимаю . У Заболота показатели и то лучше . Молодёжь российскую надо просматривать .
Нападающий «Спортинга» Маркос Акунья может стать игроком «Зенита».
По информации TyC Sports, петербургский клуб предложил португальцам 20 миллионов евро за 27-летнего аргентинца, футболисту – четырехлетний контракт.
Ранее агент подтвердил заинтересованность «Зенита» в игроке.
- В этом сезоне Акунья провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- Контракт форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.