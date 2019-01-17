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    TyC Sports: «Зенит» предложил «Спортингу» за Акунью 20 миллионов, игроку – четырехлетний контракт

    Нападающий «Спортинга» Маркос Акунья может стать игроком «Зенита».

    По информации TyC Sports, петербургский клуб предложил португальцам 20 миллионов евро за 27-летнего аргентинца, футболисту – четырехлетний контракт.

    Ранее агент подтвердил заинтересованность «Зенита» в игроке.

    • В этом сезоне Акунья провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
    • Контракт форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: TyC Sports

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    17.01.2019 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11219

      knikos 30 января 2019, 20:33

      Млинн , ничего не понимаю . У Заболота показатели и то лучше . Молодёжь российскую надо просматривать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 17 января 2019, 22:03

      ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 января 2019, 21:35

      В этом сезоне Акунья провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи...
      -----------------------
      Ну и нап, мля, за 20 лямов... Вертай Халка за 40!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      Getythgfe 17 января 2019, 21:03

      Betplayed.ru c ними на прогнозах хорошо поднял!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 17 января 2019, 20:19

      Ну раз спонсор Зенита - " Народное достояние" -можно и такой кал за 20 млн покупать!Интересно - супер-тренер Семак ,сам этот трипер нашёл в Португалии и лично трансфер одобрил?Или ему сказали -вот непонятно кто - то ли нападающий то ли защитник, забил 1 гол -ну давай купим за 20 лямов!?(насколько я знаю, он кстати левый полузащитник кстати)

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > AtticusFinch 18 января 2019, 00:37

      Последний вариант наболее вероятен. Если так, то Семак согласия пока не давал. Второй по вероятности вариант - чисто агентские игры, то есть ни слова правды вообще.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > Вомбат 18 января 2019, 00:42

      Да нет, мне кажется это не утка!))Они решили у себя там в Питере колонию аргентинцев вывести!Некий симбиоз с русскими брёвнами)И аргентинцы в своей среде и лимит соблюден!От бразильцев отказались, так как негласно не хотят , чтобы за Зенит играли темнокожие ...Вот и скупают сомнительного качества аргентинцев - бабок то до куя - не понравится ещё купим...

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 17 января 2019, 20:12

      Только один вопрос, а нахрен тогда молодежка и Зенит-2, если покупают очередной подарок и не выйдет у Питера такого контраста с молодежью и тем более эффективности с такой политика, как у ЦСКА и Спартака

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 17 января 2019, 20:12

      заболотный у нас тот еще шпион не понятно он форвард или защитник)))

      1
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