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    Агент Акуньи подтвердил, что аргентинцем интересуется «Зенит»

    Пабло Дель Рио, агент футболиста «Спортинга» Маркоса Акуньи, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

    «Прямо сейчас я могу сказать, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Есть некоторые конкретные предложения, о которых знает «Спортинг». Я бы предпочел не говорить больше и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Но «Зенит» — один из клубов, кто заинтересован в Маркосе», — сказал агент.

    • Акунья способен полностью закрыть левый фланг.
    • Трансфер оценивается в 18-20 миллионов евро.
    • В этом сезоне Акунья провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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