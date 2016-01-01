Агент Акуньи подтвердил, что аргентинцем интересуется «Зенит»

Пабло Дель Рио, агент футболиста «Спортинга» Маркоса Акуньи, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Прямо сейчас я могу сказать, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Есть некоторые конкретные предложения, о которых знает «Спортинг». Я бы предпочел не говорить больше и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Но «Зенит» — один из клубов, кто заинтересован в Маркосе», — сказал агент.