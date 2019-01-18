«Реал» потратил на зарплаты 406 миллионов в 2017 году. Это наибольший показатель в Европе

«Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году. Мадридцы выплатили своим футболистам 406 миллионов евро. По сравнению с 2016 годом данный показатель у «Реала» возрос на 32%.

На втором месте расположилась «Барселона» (378 миллионов), на третьем – «Манчестер Сити» (334 миллиона).

10 клубов по наибольшим зарплатам в 2017 году

1. «Реал» – 406 миллионов евро

2. «Барселона» – 378 миллионов

3. «Манчестер Сити» – 334 миллиона.

4. «Манчестер Юнайтед» – 306 миллионов

5. «Бавария» – 276 миллионов

6. «ПСЖ» – 272 миллиона

7. «Ювентус» – 264 миллиона

8. «Челси» – 256 миллионов

9. «Ливерпуль» – 244 миллиона

10. «Арсенал»– 234 миллиона.