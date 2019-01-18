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    «Реал» потратил на зарплаты 406 миллионов в 2017 году. Это наибольший показатель в Европе

    «Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году. Мадридцы выплатили своим футболистам 406 миллионов евро. По сравнению с 2016 годом данный показатель у «Реала» возрос на 32%.

    На втором месте расположилась «Барселона» (378 миллионов), на третьем – «Манчестер Сити» (334 миллиона).

    10 клубов по наибольшим зарплатам в 2017 году

    1. «Реал» – 406 миллионов евро

    2. «Барселона» – 378 миллионов

    3. «Манчестер Сити» – 334 миллиона.

    4. «Манчестер Юнайтед» – 306 миллионов

    5. «Бавария» – 276 миллионов

    6. «ПСЖ» – 272 миллиона

    7. «Ювентус» – 264 миллиона

    8. «Челси» – 256 миллионов

    9. «Ливерпуль» – 244 миллиона

    10. «Арсенал»– 234 миллиона.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.01.2019 13:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 января 2019, 10:14

      2018 лень посчитать ???

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 19 января 2019, 10:28

      эээ-э, уважаемый, это же не на калькуляторе баба Зина делает расчёты. Итоги подводятся год-два, это нормальная практика в любой сфере практически. Спросите у экономистов.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 22 января 2019, 09:51

      Я гуманитрай если брать по большому счету. Но насколько знаю каждый квартал экономисты, точнее их бухгалтера, сдают отчетность, ну и финальный в конце года, сейчс 2019, и год с гаком считать ЗП, ну.... выглядит не очень профессионально в нашем веке, где на секунду опаздал и уже не новость.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 22 января 2019, 18:19

      я деталей не знаю, но, отчётность-то сдают вовремя, разумеется, но обработка гигантского массива отчётов в главном офисе организации не проходит за 5 минут.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 23 января 2019, 10:06

      В общем, мы по обе стороны вопроса, у тебя года по расчетам, у меня 5 минут. Я понял)

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 18 января 2019, 16:53

      но что то игроки Реала свою зарплату не отрабатывают.... может им дюжина плетей не помешает??? чтоб наконец то заиграли...:)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Jackson88 18 января 2019, 17:28

      3 ЛЧ подряд, куда уж больше отработать?) Тут больше дело в тренере, руководстве и прочих вещах.

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 18 января 2019, 14:39

      За что МЮ столько платит - не игры не титулов....

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 18 января 2019, 14:38

      помню Пеп говорил что по з/п сити на 9 или 10 месте. Лжец

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      Рейтинг: +46

      RatUS > talgatnurzhanov2006 18 января 2019, 16:31

      это инфа 17 года

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 18 января 2019, 13:56

      Был Реал, да сплыл Реал!
      Уже не тот.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic > SIRIUS 2002 18 января 2019, 18:09

      Может они Рону чисто на руки 200млн отдавали?

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