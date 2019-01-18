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    Ригони: «Сначала подумал, что арест Коко – шутка. «Зенит» нуждается в нем»

    Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал ситуацию с арестом одноклубника Александра Кокорина.

    «Это очень деликатная тема. Но я был ошарашен – тот Коко, с которым я познакомился, и с которым провел бок о бок целый год, это очень спокойный и мягкий парень, мы с ним прекрасно поладили.

    Сначала даже решил, что это шутка. Жаль, что все так вышло – это тяжелый удар для него, как человека и футболиста.

    Желаю ему сил и надеюсь, что скоро он вернется – команда нуждается в нем», – сказал Ригони.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
    • Кокорин и Мамаев принадлежат «Зениту» и «Краснодару» соответственно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2019 00:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      kanav67 18 января 2019, 18:36

      Коко тоже думал, что стулом по голове - это шутка. А когда ему пояснили, что за такую шутку придется присесть, он сразу притух.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 18 января 2019, 17:05

      По видимому в Аргентине так безобидно шутят. В России даже 1 апреля до такой чернухи не опускаются.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:16

      Нет это не шутка а суровая реальность.

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 января 2019, 11:42

      Видимо, теперь все приходящие и возвращающиеся в Зенит, вместо любви к клубу, будут выражать соболезнование Коко.))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 09:09

      Это шутка нашего правоблудия, оно любит шутить. Виновных отпускают, невиновных сажают.

      -1
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      Рейтинг: +401

      Ollegator 18 января 2019, 00:39

      Как же задолбали у нас в стране Псевдожурналисты!

      Один табуретом залепил человеку, про него пишут: "Жаль, что все так вышло – это тяжелый удар для него, как человека и футболиста."
      Другой в школе пострелял, про него по телеку показывают, какой он "Хороший, прилежный сосед и вообще отличный ребёнок"..

      Видимо, чтобы быть "журналистом" нужно такой кривой мозг иметь, что просто ппц...
      НЕЛЬЗЯ популяризировать таких людей! Нельзя рассказывать про то, какие они хорошие! Ок, травить тоже нельзя. Но сделал человек что-то из ряда вон - показали, осудили и наказали!
      А то все на каждом углу расхваливают европу с их свободой, а потом в этой европе появляются всякие брейвики, которых и казнить-то мало, а они сидят в камерах по лучше некоторых квартир и про них передачи документальные снимают..

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