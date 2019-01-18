Ригони: «Сначала подумал, что арест Коко – шутка. «Зенит» нуждается в нем»

Коко тоже думал, что стулом по голове - это шутка. А когда ему пояснили, что за такую шутку придется присесть, он сразу притух.
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал ситуацию с арестом одноклубника Александра Кокорина.
«Это очень деликатная тема. Но я был ошарашен – тот Коко, с которым я познакомился, и с которым провел бок о бок целый год, это очень спокойный и мягкий парень, мы с ним прекрасно поладили.
Сначала даже решил, что это шутка. Жаль, что все так вышло – это тяжелый удар для него, как человека и футболиста.
Желаю ему сил и надеюсь, что скоро он вернется – команда нуждается в нем», – сказал Ригони.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
- Кокорин и Мамаев принадлежат «Зениту» и «Краснодару» соответственно.