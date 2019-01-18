Ригони: «Сначала подумал, что арест Коко – шутка. «Зенит» нуждается в нем»

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал ситуацию с арестом одноклубника Александра Кокорина.

«Это очень деликатная тема. Но я был ошарашен – тот Коко, с которым я познакомился, и с которым провел бок о бок целый год, это очень спокойный и мягкий парень, мы с ним прекрасно поладили.

Сначала даже решил, что это шутка. Жаль, что все так вышло – это тяжелый удар для него, как человека и футболиста.

Желаю ему сил и надеюсь, что скоро он вернется – команда нуждается в нем», – сказал Ригони.