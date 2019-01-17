Директором «Ростов-Арены» стал бывший охранник губернатора области

Пресс-служба Минспорта Ростовской области сообщила о назначении 43-летнего Евгения Травенко на должность директора «Ростов-Арены». На посту он сменил Дениса Смирнова.

У уроженца Ростовской области Травенко два высших образования и опыт работы в органах безопасности.

Работал в органах безопасности, с 2013 по 2014 год был заместителем администрации города Новочеркасска. Работу на стадионе начал с 2016 года, когда возглавил службу безопасности застройщика «Ростов Арены» АО «Крокус», – сказано на сайте министерства.

По информации Donnews, Травенко также работал охранником губернатора области Василия Голубева.

Стадион был официально открыт 13-го мая 2018-го года после шести лет строительных работ стоимостью 19,84 миллиарда рублей. 43-тысячный стал одним из 11-ти вошедших в программу ЧМ-2018 и принял пять матчей турнира.