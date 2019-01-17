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    Директором «Ростов-Арены» стал бывший охранник губернатора области

    Пресс-служба Минспорта Ростовской области сообщила о назначении 43-летнего Евгения Травенко на должность директора «Ростов-Арены». На посту он сменил Дениса Смирнова.

    У уроженца Ростовской области Травенко два высших образования и опыт работы в органах безопасности.

    Работал в органах безопасности, с 2013 по 2014 год был заместителем администрации города Новочеркасска. Работу на стадионе начал с 2016 года, когда возглавил службу безопасности застройщика «Ростов Арены» АО «Крокус», – сказано на сайте министерства.

    По информации Donnews, Травенко также работал охранником губернатора области Василия Голубева.

    Стадион был официально открыт 13-го мая 2018-го года после шести лет строительных работ стоимостью 19,84 миллиарда рублей. 43-тысячный стал одним из 11-ти вошедших в программу ЧМ-2018 и принял пять матчей турнира.

    Источник: Donnews

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    17.01.2019 22:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 11:56

      У нас сейчас пол страны -охранники.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 18 января 2019, 10:50

      Страна возможностей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 18 января 2019, 08:54

      Охранники нынче далеко идут!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 января 2019, 06:55

      Ключевые слова-имеет опыт работы в органах безопасности..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 января 2019, 23:34

      Это мода такая на охранников! Главный кутюрье страны ввёл - и понеслось!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 января 2019, 23:08

      "был заместителем администрации города Новочеркасска".
      Дорогая редакция, как вы это себе представляете? Замещал администрацию по субботам и воскресеньям, что ль?

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 22:52

      Охранял тело, теперь можно и стадион доверить...

      2
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