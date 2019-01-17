Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба: «МЮ» – самый большой клуб Англии. Мы хотим быть в топ-4 АПЛ и выгрывать трофеи»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями об эффектах работы Оле-Гуннара Сульшера.

    Норвежец занял пост и. о. главного тренера 18-го декабря после увольнения Жозе Моуринью. Под его руководством команда выиграла все шесть матчей подряд с общим счетом 17:3.

    «При новом стиле игры мы больше владеем мячом. В атаке у нас теперь больше вариантов. У игры появился рисунок и структура. Многим стало легче именно от этого, и это вряд ли лично моя заслуга. Я забил несколько голов и отдавал голевые передачи, но тут стоит отметить всю команду.

    Топ-4? Это наша цель. Мы – «Манчестер Юнайтед» и мы хотим быть именно в этой части таблицы.

    «МЮ» – большой клуб, самый большой в Англии, в котором играют лучшие игроки. Очевидно, что мы хотим быть как можно выше и выигрывать трофеи», – сказал 25-летний француз.

    • У Погба девять голов и восемь голевых передач в 25-ти матчах сезона.
    • При Сульшере он забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 11:47

      По всему видно ,настроение у Погба поднялось и теперь можно поработать не только ногами но и языком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 17 января 2019, 21:20

      В чём он самый большой?По титулам? Так это в прошлом...Разве, что по количеству негров на кв см)))по этому показателю он уже давным давно Арсенал Венгера наверное переплюнул))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein > AtticusFinch 17 января 2019, 21:42

      При чём здесь титулы? У них самый большой клубный стадион, самый большой бюджет и инфраструктура, наибольшее количество болельщиков, итд итп...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > Russisch Schwein 17 января 2019, 22:05

      Насчёт болельщиков и размера стадиона соглашусь - но МЮ за последние годы - самым большим клубом ну никак не назвать))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11