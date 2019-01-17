Погба: «МЮ» – самый большой клуб Англии. Мы хотим быть в топ-4 АПЛ и выгрывать трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями об эффектах работы Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежец занял пост и. о. главного тренера 18-го декабря после увольнения Жозе Моуринью. Под его руководством команда выиграла все шесть матчей подряд с общим счетом 17:3.

«При новом стиле игры мы больше владеем мячом. В атаке у нас теперь больше вариантов. У игры появился рисунок и структура. Многим стало легче именно от этого, и это вряд ли лично моя заслуга. Я забил несколько голов и отдавал голевые передачи, но тут стоит отметить всю команду.

Топ-4? Это наша цель. Мы – «Манчестер Юнайтед» и мы хотим быть именно в этой части таблицы.

«МЮ» – большой клуб, самый большой в Англии, в котором играют лучшие игроки. Очевидно, что мы хотим быть как можно выше и выигрывать трофеи», – сказал 25-летний француз.