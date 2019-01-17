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    Орлов: «Паредес мастеровитее и сильнее Головина. Пока Саша – подсобный рабочий»

    Комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и хавбека «Монако» Александра Головина и поделился мнением, почему россиянину пока не удается стать лидером монегасков.

    – По своему уровню Паредес сопоставим с Головиным, которого тоже звали в «Челси»?

    – Конечно, Паредес мастеровитее, сильнее. Скоростная работа с мячом, поставленный удар с обеих ног, видение поля – все это сильные качества аргентинца. Он ведь и штрафные может подавать, и угловые. Не в каждой команде есть такие мастера.

    Головин такого не может. Да, он забил один раз, но не более. И потом: Паредес уже поиграл в Италии, в «Роме», знает вкус европейского футбола. А Головин – перспективный футболист, но ему еще нужно работать над собой. Это не Аршавин, который уехал в «Арсенал».

    – Аршавин отправился в Англию все-таки в более зрелом возрасте.

    – Да. Головин же, на мой взгляд, только поехал учиться большому футболу. Теперь все зависит от него. А Паредес – уже состоявшийся исполнитель. Неслучайно в прессе фигурируют такие суммы трансфера [40 миллионов евро].

    – Удивило, что у Головина пока не получается в «Монако»?

    – Это стечение обстоятельств. Его приглашал другой тренер – Жардим. Команда развалилась... Александру будет трудно заиграть в основном составе. Сложная история...

    Ему немного не повезло, что он пришел в «Монако» в такой момент, период. Головин – не футболист, на которого сейчас можно сделать ставку. Он не может сейчас быть той боевой единицей, какой в свое время являлся, например, Мигель Данни. В «Зените» португалец буквально сразу стал лидером. А Головин – все-таки подсобный рабочий на футбольном поле. Пока подсобный... Ему еще надо вырасти.

    В футболе важен случай. Не повезло. Никто не ожидал, что «Монако» так развалится. Жаль, что Жардима убрали. Очень хороший тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2019 17:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 января 2019, 17:26

      Джон Брэдли, комментатор РПЛ на канале ESPN, дал толковый анализ игры Паредеса в Зените. Статья получилась заметная. Ни Орлову, ни Кикнадзе, и тем более Губерниеву до таких обзоров не дорасти. Но, Орлов пыжится. Убого и смешно...

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 18 января 2019, 10:12

      Головин же, на мой взгляд, только поехал учиться большому футболу.
      Старик со всем плохой стал. Игрок сборной России, несколько лет регулярно игравший в ЛЧ,участник ЧМ поехал учится большому футболу и за него заплатили больше 20 млн., за такие деньги он наверно уже что то умеет.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 18 января 2019, 00:34

      Геннадий Сергеевич, как бы это помягче в ваш адрес... Не корректно это. Правда такова: Головин не лидер, а Монако сейчас нуен лидер. Головин - сугубо командный игрок, отлично понимающий игру и умеющий делать на поле в принципе столько же, сколько Паредес. Но если команда играет плохо, Головин тоже плох, когда не с кем играть он теряется. А с Аршавиным сравнивать некорректно ни того, но другого. Это такой же бред как несут некоторые, сравнивая Дриусси с Агуэро.

      2
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      Рейтинг: +532

      Бан 17 января 2019, 23:50

      Если Паредес мастеровитее Головина, тогда почему его не было видно в команде, которая заняла место ниже команды, где блестал Головин?

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 января 2019, 23:11

      В чём-чём, а в объективности Геннадия заподозрить сложно, когда речь идёт о Зените.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 января 2019, 21:34

      Паредес сильней, само собой.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 21:11

      Гене пора уже сказки футбольные писать, помимо уже написанного им разных воспоминаний.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 18 января 2019, 00:36

      ох не завидую я будущим читателям его сказок.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 января 2019, 20:31

      Орлов конечно очень плох головой, но вопрос сформулировал не он, а недалекий выкидыш ЕГЭшной реформы образования

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2019, 20:00

      зачем и кто с ним берет инвертю ведь ничего глупее я не читаю после этих вью

      5
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      Рейтинг: +2919

      Play 17 января 2019, 19:30

      "Все футболисты Зенита мастеровитее и сильнее чем все остальные футболисты в мире" (С) Геннадий Орлов

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