Орлов: «Паредес мастеровитее и сильнее Головина. Пока Саша – подсобный рабочий»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и хавбека «Монако» Александра Головина и поделился мнением, почему россиянину пока не удается стать лидером монегасков.

– По своему уровню Паредес сопоставим с Головиным, которого тоже звали в «Челси»?

– Конечно, Паредес мастеровитее, сильнее. Скоростная работа с мячом, поставленный удар с обеих ног, видение поля – все это сильные качества аргентинца. Он ведь и штрафные может подавать, и угловые. Не в каждой команде есть такие мастера.

Головин такого не может. Да, он забил один раз, но не более. И потом: Паредес уже поиграл в Италии, в «Роме», знает вкус европейского футбола. А Головин – перспективный футболист, но ему еще нужно работать над собой. Это не Аршавин, который уехал в «Арсенал».

– Аршавин отправился в Англию все-таки в более зрелом возрасте.

– Да. Головин же, на мой взгляд, только поехал учиться большому футболу. Теперь все зависит от него. А Паредес – уже состоявшийся исполнитель. Неслучайно в прессе фигурируют такие суммы трансфера [40 миллионов евро].

– Удивило, что у Головина пока не получается в «Монако»?

– Это стечение обстоятельств. Его приглашал другой тренер – Жардим. Команда развалилась... Александру будет трудно заиграть в основном составе. Сложная история...

Ему немного не повезло, что он пришел в «Монако» в такой момент, период. Головин – не футболист, на которого сейчас можно сделать ставку. Он не может сейчас быть той боевой единицей, какой в свое время являлся, например, Мигель Данни. В «Зените» португалец буквально сразу стал лидером. А Головин – все-таки подсобный рабочий на футбольном поле. Пока подсобный... Ему еще надо вырасти.

В футболе важен случай. Не повезло. Никто не ожидал, что «Монако» так развалится. Жаль, что Жардима убрали. Очень хороший тренер.