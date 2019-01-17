Эксперт: «Азар уйдет из «Челси» только в «Реал». О «ПСЖ» он не думает»

Что ему может дать ПСЖ - только чемпиоство в Лиге 1. У Азара далеко идущие планы.
Бельгийский футбольный эксперт Кристоф Терре заявил, что полузащитник «Челси» Эден Азар не перейдет в «ПСЖ».
По его словам, бельгиец покинет лондонцев только ради «Реала».
«Для Азара все просто – либо он останется в Челси, либо уйдет в «Реал». Он не думает о «ПСЖ». Парижане много раз пытались заполучить Эдена, но каждый раз он говорил им, что уже выступал в Лиге 1 и, если и решит однажды вернуться туда, то только в «Лилль».
Эден, его жена и дети счастливы. Если переход в «Реал» не произойдет, он останется в «Челси» и подпишет пожизненный контракт. Но я думаю, он будет настаивать на трансфере. Теперь все зависит от «Реала», – приводит слова Терре Tribalfootball со ссылкой на HLN.
- Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.
- В этом сезоне хавбек провел за лондонскую команду 27 матчей, забил 12 голов 10.
- Контракт игрока с синими рассчитан до 2020 года.