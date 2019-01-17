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    Эксперт: «Азар уйдет из «Челси» только в «Реал». О «ПСЖ» он не думает»

    Бельгийский футбольный эксперт Кристоф Терре заявил, что полузащитник «Челси» Эден Азар не перейдет в «ПСЖ».

    По его словам, бельгиец покинет лондонцев только ради «Реала».

    «Для Азара все просто – либо он останется в Челси, либо уйдет в «Реал». Он не думает о «ПСЖ». Парижане много раз пытались заполучить Эдена, но каждый раз он говорил им, что уже выступал в Лиге 1 и, если и решит однажды вернуться туда, то только в «Лилль».

    Эден, его жена и дети счастливы. Если переход в «Реал» не произойдет, он останется в «Челси» и подпишет пожизненный контракт. Но я думаю, он будет настаивать на трансфере. Теперь все зависит от «Реала», – приводит слова Терре Tribalfootball со ссылкой на HLN.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.
    • В этом сезоне хавбек провел за лондонскую команду 27 матчей, забил 12 голов 10.
    • Контракт игрока с синими рассчитан до 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    17.01.2019 16:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 18:06

      Что ему может дать ПСЖ - только чемпиоство в Лиге 1. У Азара далеко идущие планы.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 17:09

      Возможно кто-то со мной не согласится но из Топ-5 чемпионатов Европы, чемпионат Франции - это кладбище. Как-то PSG пытается создать имидж крутизны, но это иллюзия.

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > Yev 17 января 2019, 17:37

      Ну ... возможно, у псж нет конкурентов, раздулись ради лч, и слишком сильно всех обошли во франции( хотя монако недавно у них чемпионат все же смог забрать, в отличии, например, от немецкой или итальянских лиг, где бавария и юве всегда берут свое) ,Ну и у псж в лч не сильно клеится, плюс собирают игроков по принципу - круто играет? да! - берем. Не думают о характере. балуют их блин зп и вертолетами как у неймара или мбаппе, вот тебе и отсутствие духа и прочего, только индивидуальные скилы

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