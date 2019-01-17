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    «Манчестер Сити» предложил «Хайдуку» 7 миллионов за 18-летнего хавбека Палаверсу

    «Манчестер Сити» заинтересован в покупке полузащитника «Хайдука» Анте Палаверсе.

    В среду клубы вступили в переговоры по трансферу 18-летнего футболиста.

    Главный тренера «Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в будущем хорват сможет заменить Фернандиньо в центре поля.

    Английский клуб готов заплатить за переход хавбека 7 миллионов фунтов стерлингов.

    • В этом сезоне Палаверса провел за «Хайдук» 17 матчей и забил два гола.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.

    Источник: Daily Mail

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    17.01.2019 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      professor13 17 января 2019, 13:58

      Думаю правильное решение чем платить 80 лямов,рядом с Фернандиньо и Дебрюйне и тренером как Пеп сможет вырасти в топ игрока,манерой игры напоминает Жоржиньо

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