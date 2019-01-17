«Манчестер Сити» предложил «Хайдуку» 7 миллионов за 18-летнего хавбека Палаверсу

«Манчестер Сити» заинтересован в покупке полузащитника «Хайдука» Анте Палаверсе.

В среду клубы вступили в переговоры по трансферу 18-летнего футболиста.

Главный тренера «Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в будущем хорват сможет заменить Фернандиньо в центре поля.

Английский клуб готов заплатить за переход хавбека 7 миллионов фунтов стерлингов.