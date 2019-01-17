«Манчестер Сити» предложил «Хайдуку» 7 миллионов за 18-летнего хавбека Палаверсу

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«Манчестер Сити» заинтересован в покупке полузащитника «Хайдука» Анте Палаверсе.
В среду клубы вступили в переговоры по трансферу 18-летнего футболиста.
Главный тренера «Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в будущем хорват сможет заменить Фернандиньо в центре поля.
Английский клуб готов заплатить за переход хавбека 7 миллионов фунтов стерлингов.
- В этом сезоне Палаверса провел за «Хайдук» 17 матчей и забил два гола.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.