The Sun: Сульшер считает Погба лучшим хавбеком АПЛ. Тренер разрешил французу делать на поле все, что он хочет

Попробуй сейчас в Европе скажи что этот ярый защитник слабопопых не лучший, заклюют заднеприводные....
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба имеет полную поддержку у исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Как сообщает The Sun, норвежский специалист разрешил французу делать на поле все, что он захочет.
«Поль получил очень много поддержки от Уле-Гуннара и работает более усердно.
Новый тренер всерьез считает француза лучшим полузащитником АПЛ. Он дал ему разрешение делать на поле все, что что ему захочется. В настоящий момент команда функционирует вокруг Поля.
Сульшер сказал футболистам, что если Погба будет хорошо играть, то и команда будет показывать хорошую игру в каждом матче», – сказал источник в «МЮ».
- В этом сезоне 25-летний Погба провел за «Юнайтед» 25 матчей, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
- Четыре из всех своих мячей в сезоне и столько же передач хавбек записал в актив после прихода Сульшера в команду.