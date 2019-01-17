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    The Sun: Сульшер считает Погба лучшим хавбеком АПЛ. Тренер разрешил французу делать на поле все, что он хочет

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба имеет полную поддержку у исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Как сообщает The Sun, норвежский специалист разрешил французу делать на поле все, что он захочет.

    «Поль получил очень много поддержки от Уле-Гуннара и работает более усердно.

    Новый тренер всерьез считает француза лучшим полузащитником АПЛ. Он дал ему разрешение делать на поле все, что что ему захочется. В настоящий момент команда функционирует вокруг Поля.

    Сульшер сказал футболистам, что если Погба будет хорошо играть, то и команда будет показывать хорошую игру в каждом матче», – сказал источник в «МЮ».

    • В этом сезоне 25-летний Погба провел за «Юнайтед» 25 матчей, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
    • Четыре из всех своих мячей в сезоне и столько же передач хавбек записал в актив после прихода Сульшера в команду.

    Источник: The Sun

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    17.01.2019 08:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 января 2019, 15:01

      Попробуй сейчас в Европе скажи что этот ярый защитник слабопопых не лучший, заклюют заднеприводные....

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 14:28

      Погба ожил. Теперь у него полная свобода действий на поле. Неужели Моуринью не знал этого?

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 января 2019, 13:02

      Щас другие игроки сольют его

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      kliker 17 января 2019, 12:51

      Повезло Сулькъяеру, что у него в команде только один лучший - Погба. А были бы ещё Роналду, Месси, Мбапе, Канте, Модрич .. и каждый одновременно бежит куда хочет и делает что хочет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 09:45

      "Свободный художник", если он качественный и мастеровитый, которому полностью доверяет тренер и не сомневается в нём, многое может творить на поле...

      7
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