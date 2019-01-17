The Sun: Сульшер считает Погба лучшим хавбеком АПЛ. Тренер разрешил французу делать на поле все, что он хочет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба имеет полную поддержку у исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Как сообщает The Sun, норвежский специалист разрешил французу делать на поле все, что он захочет.

«Поль получил очень много поддержки от Уле-Гуннара и работает более усердно.

Новый тренер всерьез считает француза лучшим полузащитником АПЛ. Он дал ему разрешение делать на поле все, что что ему захочется. В настоящий момент команда функционирует вокруг Поля.

Сульшер сказал футболистам, что если Погба будет хорошо играть, то и команда будет показывать хорошую игру в каждом матче», – сказал источник в «МЮ».