Don Balon: Перес планирует обменять Бэйла в «Тоттенхэм». За него он хочет получить Эриксена и 30 миллионов

Дон баллон- всё ясно.
Следующим летом «Реал» и «Тоттенхэм» могут обменяться игроками, сообщает Don Balon.
По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с обменом полузащитника своей команды Гарета Бэйла на хавбека лондонцев Кристиана Эриксена и 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне на клубном уровне Бэйл забил десять мячей и сделал пять результативных передач в 23 играх.
- Эриксен отметился шестью голами и девятью ассистами в 27 матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость обоих игроков в 80 миллионов евро.