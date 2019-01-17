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    Don Balon: Перес планирует обменять Бэйла в «Тоттенхэм». За него он хочет получить Эриксена и 30 миллионов

    Следующим летом «Реал» и «Тоттенхэм» могут обменяться игроками, сообщает Don Balon.

    По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с обменом полузащитника своей команды Гарета Бэйла на хавбека лондонцев Кристиана Эриксена и 30 миллионов евро.

    • В текущем сезоне на клубном уровне Бэйл забил десять мячей и сделал пять результативных передач в 23 играх.
    • Эриксен отметился шестью голами и девятью ассистами в 27 матчах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость обоих игроков в 80 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    17.01.2019 01:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 17 января 2019, 13:17

      Дон баллон- всё ясно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 17 января 2019, 12:39

      Лучше Эриксена и Кейна и 10млн за Бэйла. Кстати, для Асенсио был бы отличный вариант с Тоттенхэмом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:37

      У Переса губа не дура.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 17 января 2019, 10:30

      Бэйл сейчас 110 миллионов не стоит, чтобы за него отдавали Эриксена и 30 лямов сверху

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 января 2019, 09:45

      Пфффф, это Реал должен преплатить Бейл-Эриксен ? Сейчас второй гораздо более эффективен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 07:32

      Оценочное суждение у всех разное, но у Переса оно видно особенное...

      4
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 17 января 2019, 04:55

      Нахрена козе(тотенхему) баян? Сомневаюсь что лондонцам нужен очень дорогой полировщик скамеек в лазарете.

      3
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 17 января 2019, 02:53

      Ахахахаха

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 января 2019, 02:47

      Походу Перес считает себя самым умным?За Эриксена еще доплачивать придется.

      4
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      Рейтинг: +393

      jengais 17 января 2019, 02:34

      Если Реал продаст Бейла и выкинет Бензему, и купит Эриксена, Кейна и Азара, то светлое будущее им обеспечено

      1
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