Don Balon: Перес планирует обменять Бэйла в «Тоттенхэм». За него он хочет получить Эриксена и 30 миллионов

Следующим летом «Реал» и «Тоттенхэм» могут обменяться игроками, сообщает Don Balon.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с обменом полузащитника своей команды Гарета Бэйла на хавбека лондонцев Кристиана Эриксена и 30 миллионов евро.