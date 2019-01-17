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    «Краснодар» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Куэве. Аргентинский клуб предлагал за игрока 6 миллионов

    «Краснодар» отказался продавать полузащитника Кристиана Куэву «Индепендьенте», сообщает Libero.pe.

    По информации источника, аргентинский клуб предлагал за 27-летнего хавбека 6 миллионов евро. Данное предложение было отклонено.

    Российская команда хочет получить за игрока на 2 миллиона больше. «Индепендьенте» отказался увеличивать в четвертый раз предложение и вышел из переговоров.

    • В текущем сезоне Куэва забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 23 играх за «Краснодар».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

    Источник: Libero.pe

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    17.01.2019 00:48
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:30

      Пригодится он еще Краснодару.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 17 января 2019, 06:47

      Значит так нужен был...

      1
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