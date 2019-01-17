«Краснодар» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Куэве. Аргентинский клуб предлагал за игрока 6 миллионов

«Краснодар» отказался продавать полузащитника Кристиана Куэву «Индепендьенте», сообщает Libero.pe.

По информации источника, аргентинский клуб предлагал за 27-летнего хавбека 6 миллионов евро. Данное предложение было отклонено.

Российская команда хочет получить за игрока на 2 миллиона больше. «Индепендьенте» отказался увеличивать в четвертый раз предложение и вышел из переговоров.