«Барселона» хочет вернуть Неймара. Для этого клубу нужно продать трех игроков

«Барселона» заинтересована в возвращении форварда «ПСЖ» Неймара, сообщил в твиттере обозреватель El Mundo Deportivo Франсиск Агилар.

Подписание бразильца не выдержит платежная ведомость клуба. Для ее разгрузки каталонцам нужно продать трех игроков – Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.