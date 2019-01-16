«Барселона» хочет вернуть Неймара. Для этого клубу нужно продать трех игроков

Понятно что стоимость Неймара переваливает за две сотни миллионов. Но не менять же на него игроков таким варварским способом.
«Барселона» заинтересована в возвращении форварда «ПСЖ» Неймара, сообщил в твиттере обозреватель El Mundo Deportivo Франсиск Агилар.
Подписание бразильца не выдержит платежная ведомость клуба. Для ее разгрузки каталонцам нужно продать трех игроков – Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.
- Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 180 миллионов евро.
- В «ПСЖ» 26-летний бразилец зарабатывает около 30 миллионов евро в год.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.