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    «Барселона» хочет вернуть Неймара. Для этого клубу нужно продать трех игроков

    «Барселона» заинтересована в возвращении форварда «ПСЖ» Неймара, сообщил в твиттере обозреватель El Mundo Deportivo Франсиск Агилар.

    Подписание бразильца не выдержит платежная ведомость клуба. Для ее разгрузки каталонцам нужно продать трех игроков – Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.

    • Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 180 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» 26-летний бразилец зарабатывает около 30 миллионов евро в год.
    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    16.01.2019 23:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:27

      Понятно что стоимость Неймара переваливает за две сотни миллионов. Но не менять же на него игроков таким варварским способом.

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 17 января 2019, 07:38

      Единственный вариант Видаля продать,если можно конечно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 января 2019, 07:00

      Затертая до мозолей тема, давно уже не актуальна!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 04:00

      Чтобы купить что-нибудь НЕнужное, придётся продать что-нибудь нужное

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 января 2019, 01:17

      Каутиньо в последней игре явно ожил и блистал. Ваня набрал форму и хорошо всё подчищает, дублёр Бускетса. Дембеле был хорош, но чуть сдал или просто вышел на замену с обидой. Кого менять и зачем ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 17 января 2019, 01:00

      И Кейна вместо Суареса

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 16 января 2019, 23:52

      не понимаю, почему все время разговоры про то, что Барселона хочет Неймара, у них же итак есть кому забивать, голов хватает выше крыши, это у Реала уже некому забивать, им нужен нападающий забивала, а разговоры все про Барсу

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